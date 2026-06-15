El Govern fa una crida a "desinflamar" el conflicte educatiu amb la vista posada en el curs vinent
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, demana «confiança en la mà estesa» i defensa que no es poden solucionar en dos anys «problemes que fa més de 10 anys que s’arrosseguen»
Sara González
El Govern afronta la recta final del curs polític provant de rebaixar tensions en el conflicte educatiu amb la vista posada que les aules es tornin a omplir al setembre en un context de normalitat. Després de la manifestació d’aquest diumenge convocada pels sindicats majoritaris i les associacions de famílies, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida durant una entrevista a Catalunya Ràdio a «desinflamar» la situació amb l’estiu pel mig i ha demanat «confiança a la mà estesa» del Govern. El principal argument que ha posat sobre la taula és que no es poden solucionar en dos anys «problemes que fa més de 10 anys que s’arrosseguen» i que, per tant, hem de ser «realistes» i anar «pas a pas».
Dalmau, que durant la baixa mèdica de la consellera Esther Niubó va capitanejar la firma del pacte de març amb CCOO i UGT, ha defensat que aquesta primera entesa que suposava 2.000 milions d’euros «va ser bona» i es va firmar «amb qui volia arribar a un acord». Prova d’això, ha apuntat, és que USTEC ha acabat desmarcant-se del segon acord, el del maig, al qual inicialment va donar el seu ‘sí’. «De vegades hi ha qui busca culpables fora per justificar les seves posicions», ha assegurat sobre la consulta que es va promoure entre els docents i en el qual es va imposar el rebuig d’unes mesures que sumen un import de 2.700 milions d’euros per als pròxims quatre anys.
«El Govern està dialogant, la nostra voluntat és sincera», ha insistit Dalmau, que ha demanat als sindicats que rebutgen el pacte «reflexionar» per trobar una sortida que permeti resoldre aquest «atzucac» i «no perjudicar» els alumnes i les famílies. A la Generalitat, ha argumentat, s’entén el seu malestar i hi ha «empatia» per la seva situació, però ha recordat que la legislatura sota la presidència de Salvador Illa porta només dos anys i que a l’arribar es van trobar els professors sent «els tercers pitjors pagats de l’Estat» i que amb les millores acordades se situaran «els primers».
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