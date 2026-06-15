Sinistralitat viària
Els Mossos augmenten els controls el cap de setmana per reduir el nombre de motoristes morts a la carretera
Trànsit intensifica els controls per contenir el nombre de motoristes morts a les carreteres catalanes
Des de principis d’any 60 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 27 de les quals eren motoristes.
Germán González
Amb l’arribada del bon temps, augmenta el nombre de motoristes que circulen per les carreteres. Davant l’increment de desplaçaments d’aquest col·lectiu, també pugen els accidents que pateixen. Tenint en compte que els motoristes són el grup més castigat per la sinistralitat viària aquest any a Catalunya, ja que gairebé la meitat dels morts a la carretera anaven en vehicle de dues rodes, el Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra i les policies locals han intensificat els controls preventius.
Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d’any 60 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 27 de les quals eren motoristes. Davant aquesta xifra, Trànsit farà més campanyes de conscienciació i els efectius policials instal·laran més controls en carreteres, tant entre setmana, quan hi ha més desplaçaments per feina, com els dissabtes i diumenges, quan són per oci.
En aquest sentit, aquest cap de setmana s’han fet nombrosos controls policials, dins del dispositiu Premod, a motoristes per tota la xarxa viària catalana per prevenir sinistres, reduir el nombre de víctimes i conscienciar sobre la vulnerabilitat dels vehicles de dues rodes. Trànsit ha recordat la «fragilitat» d’aquest col·lectiu al circular respecte a altres vehicles.
A més, els Mossos han detectat conductes de risc tant de turismes com de motocicletes, i per això els controls serveixen per sancionar-les. Els agents es col·locaran a les vies d’accés de les principals carreteres i de les secundàries per evitar infraccions negligents i avançaments en ziga-zaga entre vehicles.
Els controls s’han establert en zones de màxima concentració de motoristes. Els Mossos destinaran vehicles camuflats per detectar conductes de risc dels motoristes (avançaments, velocitat, conduccions negligents o temeràries) i de la resta de vehicles cap als motoristes (avançaments, canvis de carril o de direcció, manipulació de dispositius mòbils i altres distraccions, conduccions negligents o temeràries).
Des del gener, els Mossos d’Esquadra han efectuat més de 2.100 controls, amb 9.000 denúncies en aquest àmbit. La policia utilitzarà drons i l’helicòpter de Trànsit per detectar aquestes infraccions.
Els Mossos també han remarcat que l’objectiu dels controls és «contenir la sinistralitat dels motoristes», a més de treballar «per a la conscienciació de la seva vulnerabilitat i la detecció de conductes de risc tant de motos com d’altres vehicles».
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