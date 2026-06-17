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Un home intenta fer una barbacoa en una plaça de Mollerussa i acaba agredint un agent policial

Els cossos policials van rebre diverses trucades avisant que l’individu estava causant desperfectes a la zona

Dos agents de la Policia Local de Mollerussa i dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Dos agents de la Policia Local de Mollerussa i dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / ACN

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ACN

ACN

Mollerussa

La Policia Local de Mollerussa va detenir dimarts a la tarda un home a la plaça Sant Jaume després de protagonitzar diversos incidents a la via pública i agredir un agent durant la intervenció policial i sanitària. L’agent va resultar ferit lleu a una cama i el detingut va ser traslladat posteriorment a un centre hospitalari, on ha quedat ingressat al patir una possible crisi de salut mental. Els fets van començar a quarts de cinc de la tarda, quan una trucada va alertar que l’home estava intentant fer una barbacoa a l’interior de la plaça. Posteriorment, es van rebre més trucades avisant que l’individu estava causant desperfectes a l’arbrat de la zona.

Davant els avisos, la Policia Local va sol·licitar la intervenció dels Mossos d’Esquadra i es va desplegar un dispositiu conjunt per intervenir al lloc dels fets. Un cop a la plaça, els agents van observar que l’home presentava una alteració greu de conducta, fet que va motivar l’activació d’ambulàncies. Durant l’assistència mèdica, i quan se l’intentava estabilitzar, l’home es va mostrar agressiu i va atacar un dels agents de la Policia Local, que va patir lesions a una cama.

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Finalment, els efectius actuants van poder controlar la situació i detenir l’individu com a suposat autor d’un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

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