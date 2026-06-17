Un joc repta a trobar 5.000 euros enterrats per Catalunya
La proposta, que desenvolupa l’empresa Gaudire arrenca aquest dimecres i donarà pistes setmanals perquè els participants descobreixin la ubicació exacta de dos tresors amagats
Jordi Escudé
Descobrir el lloc exacte on s’amaguen dos tresors reals enterrats en algun indret de Catalunya i emportar-se el premi que contenen. És el repte que l’empresa Gaudire, especialitzada en jocs participatius amb tecnologia, proposa per a aquest estiu en la quarta edició del Joc del Tresor, i que convida a guanyar fins a 5.000 euros repartits entre els dos premis: 3.500 per a qui trobi el tresor d’or, i 1.500 per a qui descobreixi el tresor de plata.
Enguany, Gaudire s’encarrega de l’organització i el desenvolupament del projecte, que està pensat per jugar en equips d’un màxim de 6 individus i obert a qualsevol persona, tot i que els menors de 14 anys hauran de jugar amb un equip en què hi hagi el pare, la mare o el tutor. Per participar-hi, cal comprar un passi de joc de 8 euros a la web www.eljocdeltresor.cat, i l’aventura s’activarà aquest dimecres, a les 5 de la tarda, amb una primera pista que ajudi a localitzar els tresors, tot i que les inscripcions seran obertes fins l’1 de setembre. A partir d’aquí, les persones participants aniran rebent una nova pista per correu electrònic cada diumenge al matí, i qui s’apunti al llarg de l’estiu amb el joc ja començat, rebrà, de cop, totes les pistes que s’hagin donat fins al moment.
Es tracta d’un joc d’enginy, amb «una experiència que combina lògica, observació, cultura general i treball en grup», expliquen des de Gaudire. Són quatre requisits que, juntament amb el debat entre els membres de cada equip, els ajudaran a descobrir les ubicacions exactes dels tresors que, segons l’organització, estan enterrats en indrets segurs i accessibles, sense que els participants hagin de córrer cap risc.
Quan un equip cregui que té algun dels tresors localitzats, s’haurà de desplaçar fins al lloc i comprovar si hi ha la creu amb el logotip del joc. Si és així, caldrà desenterrar el tresor, fer fotos i vídeos per deixar-ne constància, i quedar-se al lloc fins haver-se posat en contacte amb l’organització a través de les indicacions que hi haurà dins de la caixa.
En aquest context, el Joc del Tresor està pensat perquè duri entre 2 i 3 mesos, tot i que no té una data exacta de finalització, sinó que dependrà del moment en què els tresors siguin descoberts.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’equip de robòtica de Girona que necessitava 20.000 euros per anar a Atlanta torna amb dos premis internacionals
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
- Ensurt a Girona per la caiguda d’un tros de cornisa sobre una persona
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros