El Parlament de Catalunya col·locarà de manera permanent la 'rojigualda' i la senyera
La Cambra continua batallant davant la justícia per hissar-les només quan es fa el ple
Quim Bertomeu
El Parlament col·locarà a partir d’avui de manera permanent la bandera d’Espanya i la senyera a la façana de l’edifici al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Ho farà acatant una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que així ho va dictar fa uns dies després del requeriment de l’associació Impuls Ciutadà.El Parlament col·locarà a partir d’aquest dimecres de manera permanent la bandera d’Espanya i la senyera a la façana del seu edifici situat al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Ho farà acatant una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que així ho va dictar fa uns dies de forma cautelar després del requeriment presentat per l’associació Impuls Ciutadà.
Des del 1981, la Cambra catalana només hissa les dues banderes durant la celebració dels plens, que es convoquen cada dues setmanes. Quan acaba la sessió plenària, s’obrien totes dues fins a la següent convocatòria. Fonts parlamentàries defensen que és el "consens" al qual es va arribar fa 45 anys i que va comptar amb el beneplàcit de tots els partits de l’arc parlamentari, també el PP.Des del 1981, la Cambra catalana només hissa les dues banderes durant la celebració dels plens, que es convoquen cada dues setmanes. Quan acaba la sessió plenària, s’obrien les dues fins a la següent convocatòria. Fonts parlamentàries defensen que aquest és el "consens" transversal al qual es va arribar fa 45 anys i que al seu dia va comptar amb el beneplàcit de tots els partits de l’arc parlamentari, també el PP.
Aquesta praxi de més de quatre dècades quedarà interrompuda en el ple que comença avui. Aquest dia s’hissaran com sempre les dues banderes, però ja no s’arriaran. La Mesa del Parlament està en desacord amb la mesura del TSJC, però la complirà per "no posar en perill" els funcionaris que duen a terme aquesta tasca.Aquesta praxi de més de quatre dècades quedarà interrompuda en el ple que comença aquest dimecres. Aquell dia s’hissaran com sempre les dues banderes, però ja no s’arriaran. La Mesa del Parlament –en la qual hi ha representats el PSC, ERC i Junts– està en desacord amb la mesura del TSJC, però la complirà per "no posar en perill" els funcionaris que duen a terme aquesta tasca perquè, si desobeïssin la resolució judicial, s’exposarien a conseqüències legals. Malgrat tot, les fonts parlamentàries indiquen que l’obligació imposada pel TSJC és una mesura cautelar i que el procediment continua obert. La Cambra continuarà batallant per convèncer l’alt tribunal català per tornar a l’esquema de 1981. El Parlament al·lega que complia la llei de banderes malgrat que no onejaven de manera permanent a la façana. El seu argument és que sempre han onejat de forma permanent al saló on se celebren els plens.Malgrat tot, les mateixes fonts parlamentàries indiquen que l’obligació imposada pel TSJC és una mesura cautelar i que el procediment continua obert. És per això que la Cambra continuarà batallant per convèncer l’alt tribunal català per tornar a l’esquema de 1981. El Parlament al·lega que fins ara complia la llei de banderes malgrat que no onejaven de manera permanent a la façana. El seu argument és que sempre han onejat de forma permanent al saló on se celebren els plens i que amb això n’hi hauria d’haver prou.
Impuls Ciutadà reclama tres qüestions més sobre les quals el jutge ha de pronunciar-se: que la bandera espanyola sigui present al despatx d’audiències del president del Parlament; que sigui present en tots els actes que organitzi la Cambra, i que es col·loqui una bandera espanyola de 54 metres quadrats.El procés judicial pel qual el TSJC va dictar la col·locació de les banderes de forma permanent segueix en marxa. Entre altres coses perquè Impuls Ciutadà reclama tres qüestions més sobre les quals el jutge ha de pronunciar-se. Aquesta entitat constitucionalista també vol que la bandera espanyola sigui present al despatx d’audiències del president del Parlament, Josep Rull; que sigui present en tots els actes que organitzi la Cambra i, finalment, que es col·loqui una bandera espanyola de la mateixa mida que la ‘gran senyera’ de 54 metres quadrats que es va col·locar fa uns mesos al Parc de la Ciutadella, just abans d’arribar a la Cambra.
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