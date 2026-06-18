Tempesta judicial i política
El jutge deixa el passaport a Zapatero malgrat que la declaració no el convenç
Calama rebutja les mesures cautelars que demanava la fiscal, però afirma que la compareixença no desvirtua els indicis de criminalitat
L’expresident nega haver influït en el rescat de Plus Ultra
Cristina Gallardo
L’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero ha optat en la seva declaració davant el jutge José Luis Calama per insistir en els arguments exculpatoris que ja va exposar durant la seva compareixença al Senat: que no va tenir cap influència en la concessió dels 53 milions del rescat d’Air Europa i no té relació amb la major part dels imputats al costat d’ell en una presumpta xarxa internacional de blanqueig de capitals, assenyalen a EL PERIÓDICO fonts jurídiques. Sobre les joies d’alta gamma trobades al seu despatx ha optat per callar mentre busca la documentació que les justifiqui, i la mateixa actitud ha mostrat respecte als missatges abocats als EUA del telèfon d’un dels directius de la companyia.
Per la seva banda, a l’acabar la declaració, el magistrat ha rebutjat imposar-li mesures cautelars mentre continua investigant-lo, malgrat assenyalar en la seva interlocutòria que la declaració de l’expresident no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat exposats en la interlocutòria d’imputació i que deriven de diverses i diferents fonts de prova.
Al final de la seva compareixença – en la qual únicament ha contestat al jutge i breument el seu advocat durant una mica menys de tres hores – la fiscal Anticorrupció Elena Lorente havia sol·licitat que se li imposés la retirada del passaport, prohibició de sortir del país i compareixences al jutjat cada 15 dies.
L’acusació popular, sota la direcció lletrada del PP, es va adherir a la petició de la fiscalia, però també va traslladar el requeriment d’altres acusacions elevant les esmentades mesures fins a la possible presó provisional de l’expresident socialista.
En la seva línia de defensa exculpatòria, l’expresident socialista ha defensat que els pagaments per gairebé mig milió d’euros que li va abonar l’empresa Anàlisi Rellevant –propietat del seu presumpte testaferro, l’amo d’Anàlisi Rellevant Julio Martínez-– no van respondre a una activitat fictícia, sinó a treballs reals d’assessoria i consultoria. Alguns d’aquests pagaments no eren informes escrits sinó reunions amb clients per assessorar-los, o xerrades com a expert internacional.
En un comunicat distribuït a l’acabar la seva compareixença explica que també ha entregat al tribunal "una autorització universal voluntària perquè pugui constatar-se la inexistència de societats, diners, productes financers o qualsevol actiu" al seu nom.
Així, ha defensat també l’activitat real de les seves filles a l’empresa Whathefav – els investigadors sospiten que els treballs facturats a aquesta societat per Rodríguez Zapatero i les seves filles ocultaven en realitat un altre tipus d’acords que apunten al cobrament de comissions il·legals per la intervenció i influència desplegada de l’expresident per obtenir ajuts públics o mediar en oportunitats de negoci fora d’Espanya. – i ha negat haver tingut un ‘off shore’ a Dubai. Sobre les relacions amb els directius de Plus Ultra, l’expresident Rodríguez Zapatero sí que ha manifestat que coneix el president de la companyia Julio Martínez Solá des del 2024.
Malgrat els indicis, el magistrat ha optat per desatendre la fiscal al tenir en compte que Rodríguez Zapatero és una persona de pública notorietat, una circumstància "que dificulta de manera evident que pugui situar-se en una posició d’ilocalització o sostreure’s discretament al procediment". La seva visibilitat pública i manifest arrelament al territori, units a l’absència de qualsevol indici d’intenció evasiva, exclouen raonablement l’existència d’un risc de fuga real i actual, adverteix, en la seva resolució.
Per al jutge, tampoc s’aprecia cap altre dels requisits que sustentarien una mesura cautelar com és el risc d’ocultació o destrucció de fonts de prova, ja que considera que els elements rellevants ja han sigut intervinguts i la investigació no depèn d’actuacions que l’investigat pogués obstaculitzar.En aquest context, conclou que la imposició de compareixences nud acta o la retenció del passaport amb prohibició de sortida del territori nacional "no resulta necessària". El contrari suposaria una restricció injustificada del dret a la llibertat personal i a la lliure circulació,
Expectació
L’exdirigent socialista va arribar a l’Audiència Nacional aquest dimecres tot just deu minuts abans de les nou del matí, hora a què havia sigut citat pel titular del Jutjat Central d’Instrucció número 2, i a les portes de l’Audiència Nacional ja l’esperaven més d’un centenar de periodistes i desenes de càmeres de televisió.
De fons es podia escoltar la música que interpretava un quartet de corda amb flauta travessera contractat per l’acusació popular que exerceix l’associació provida HazteOír, que també va posar a fer voltes a la poma una camioneta en la qual es projectava una imatge de l’imputat ple de joies. Va arribar al seu cotxe oficial i va entrar per la porta de funcionaris de l’Audiència Nacional després de saludar amb la mà, mentre un ciutadà li cridava "pocavergonya" i diversos funcionaris l’observen des de les finestres de l’edifici.
L’advocat de Rodríguez Zapatero va recórrer aquest dimarts la decisió del jutge de no ajornar l’interrogatori relatiu a la troballa de joies de gran valor al despatx professional de l’expresident. Al·lega que fins a la confiscació el 19 de maig passat no s’investigaven els delictes de contraban i fiscals que ara se li atribueixen i que la decisió de preguntar-li aquest dimecres per aquest assumpte no pot emparar-se en la celeritat processal. Argumenta que si no rectificar el jutge estarà vulnerant els seus drets de defensa i que, al ser una peça separada, les acusacions populars ara personades no tenen cabuda en aquest segon procediment.
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