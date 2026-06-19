En tres anys
Les empreses de la parella d’Ayuso van cobrar 4,4 milions de Quirón
Cristina Gallardo
L’Agència Tributària va informar fa unes setmanes el jutge que investiga l’empresari Alberto González Amador d’una inspecció tributària que mantenia oberta Fernando Camino. Es tracta del directiu de Quirón Prevención implicat en la causa en la qual s’investiguen presumptes delictes de corrupció relacionats amb la venda per part de la dona d’aquest empresari a la parella d’Isabel Díaz Ayuso, per un total 499.836 euros, d’una empresa sense gairebé activitat (Círculo de Belleza).
Després d’haver-la comprat, González Amador li va canviar el nom i la va utilitzar presumptament per encobrir una comissió per la mateixa quantitat (de mig milió d’euros) i eludir el pagament a Hisenda, segons sospita la Fiscalia de Madrid.
A més de donar compte d’aquesta investigació tributària, que queda ara paralitzada en favor de la instrucció judicial, els documents remesos a l’actual jutge del cas revelen que entre el 2021 i el 2023 tant l’empresa esmentada, reanomenada per González Amador com a Masterman & Whitaker Medical Supplies, com a Maxwell Cremona S.L., igualment propietat del nòvio d’Isabel Díaz Ayuso, haurien facturat a Quirón Prevención un total de 4.436.495 euros.
Altres delictes
La jutge Inmaculada Iglesias, que instruïa aquesta causa fins que va haver de jubilar-se l’any passat, ja havia posat el focus en les relacions de les dues societats de González Amador amb Quirón l’octubre del 2024, quan va establir que s’havia d’indagar "si en la utilització de la societat instrumental o pantalla Masterman S.L., mitjançant la cessió parcial d’un contracte de serveis subscrit entre Maxwell Cremona S.L. i el seu client Quirón Prevención S.L., es va poder incórrer en altres delictes diferents als dos delictes contra la Hisenda Pública i delicte de falsedat documental objecte de les diligències prèvies referides".
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