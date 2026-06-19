Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Barri VellXarxa aigua GironaGirona TenerifeMIquel CarósLladres ColeraAgenda GironaMundial futbol
instagramlinkedin

Un menor mort i dos més en estat crític ofegats en una platja de Tarragona

Les víctimes formaven part d'un grup de sis joves, tres dels quals han aconseguit sortir de l'aigua

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

Tarragona

Un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de l'Arrabassada de Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a dos quarts de quatre de la tarda segons el qual un grup de sis joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. Tres han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres tres han hagut de ser rescatats i atesos. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 6 ambulàncies i 1 helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària. Els Bombers, els Mossos, la Creu Roja i Salvament Marítim també han actuat a la zona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents