Un menor mort i dos més en estat crític ofegats en una platja de Tarragona
Les víctimes formaven part d'un grup de sis joves, tres dels quals han aconseguit sortir de l'aigua
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Un menor ha mort i dos més han resultat ferits en estat crític després d'haver-se ofegat a la platja de l'Arrabassada de Tarragona, segons ha informat Protecció Civil. Els serveis d'emergència han rebut un avís cap a dos quarts de quatre de la tarda segons el qual un grup de sis joves tenia dificultats per sortir de l'aigua. Tres han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres tres han hagut de ser rescatats i atesos. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 6 ambulàncies i 1 helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària. Els Bombers, els Mossos, la Creu Roja i Salvament Marítim també han actuat a la zona.
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