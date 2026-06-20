Mor un dels menors ferits crítics i pugen a dues les víctimes a la platja de l'Arrabassada de Tarragona
Els afectats són un grup de sis joves que ahir divendres es banyaven a la zona de la Cova del Gos
ACN - Redacció
Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de l'Arrabassada de Tarragona ha mort i pugen a dues les víctimes mortals. "Amb molta tristesa he conegut la notícia de la mort d'un segon menor arran de l'accident ocorregut a la platja de l'Arrabassada de Tarragona. Vull traslladar el meu més sentit condol a la seva família i amistats", ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
L'incident es va produir quan un grup de sis joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, tres dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres tres van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir i dos de 13 van ser evacuats en estat crític a l'hospital.
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