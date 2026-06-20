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En marxa la 6a Assemblea Educativa de Catalunya amb el debat sobre les mobilitzacions del curs vinent sobre la taula

Amb les classes ja acabades, l'ordre del dia preveu valorar el moment actual i analitzar les pròximes passes

Personal esperant per entrar a la reunió de l'Assemblea Educativa de Catalunya

Personal esperant per entrar a la reunió de l'Assemblea Educativa de Catalunya / Blanca Blay

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Blanca Blay (ACN)

Barcelona

En marxa la 6a Assemblea Educativa de Catalunya, que ha arrencat aquest dissabte cap a les deu del matí a l'Ateneu del Clot, a Barcelona. Entre altres, l'assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara el curs 2026-2027 i debatrà els models de vaga: indefinida total, per territoris o progressiva. L'ordre del dia de la reunió preveu fer una valoració del moment actual, després de la consulta del preacord d'Educació amb alguns sindicats, i analitzar les pròximes passes. A més a més, també es discutiran accions de pressió i quina estratègia cal seguir durant l'estiu un cop el curs ha acabat. L'assemblea està formada per docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals.

D'acord amb l'organització, hi ha prop d'un centenar de persones convocades en l'assemblea d'aquest dissabte. La darrera assemblea es va convocar arran del preacord d'Educació.

Pel que fa a les mobilitzacions, l'última va ser diumenge passat, amb milers de docents, famílies i estudiants manifestant-se al carrer a Barcelona sota el lema 'Aturem l'emergència social i educativa'. La mobilització la van convocar els sindicats USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS, els que no han signat el preacord amb Educació.

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Per contra, CCOO i UGT ja van signar-lo amb el Departament al març i, després de negociacions i aconseguir algunes reivindicacions, també es va sumar al preacord el sindicat Professors de Secundària. USTEC, en canvi, tot i que també era favorable al preacord no s'hi va adherir finalment, ja que en la consulta als docents el 'no' va guanyar amb un 65,1% dels vots.

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