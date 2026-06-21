Els municipis prenen el protagonisme en l’expansió del català arreu del territori
La Generalitat impulsa una nova convocatòria d'ajuts perquè ajuntaments i entitats ofereixin cursos gratuïts per a adults
El termini de les sol·licituds estarà obert fins al 29 d’octubre
Els ajuntaments guanyen pes en l’estratègia de la Generalitat per impulsar el català arreu de Catalunya. El Govern ha reforçat durant l’últim any la col·laboració amb el món local, que s’ha convertit en un dels principals canals per desplegar accions d’acollida i formació lingüística.
Més de 240 municipis ja participen en el Pacte Nacional per la Llengua, una xarxa que integra ajuntaments, entitats i administració autonòmica. El reforç d’aquesta col·laboració amb els municipis s’ha concretat amb noves subvencions, eines de planificació i espais de coordinació, amb l’objectiu d’arribar a col·lectius que sovint queden fora dels circuits habituals. De fet, els ajuntaments són sovint els primers a detectar on creix la demanda de cursos i on cal reforçar l’acollida lingüística.
En aquest context, el curs vinent s’oferiran fins a 150.000 places gratuïtes per aprendre català als nivells inicials A1 i A2, 50.000 més que en l’actual. La mesura forma part del pla d’impuls del català de la Generalitat, vinculat al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres.
L’ampliació de places s’articula a través del Consorci per a la Normalització Lingüística, les escoles d’adults, els programes d’acreditació i també els cursos impulsats des del món local amb suport públic. Tot plegat arriba després d’un període en què les inscripcions als nivells inicials han assolit nivells històrics.
Ajuts per a municipis de menys de 17.500 habitants
La Generalitat ha obert una nova convocatòria d’ajuts perquè ajuntaments i entitats organitzin cursos gratuïts de català per a adults, centrats en els nivells inicials A1 i A2, i amb una durada d’entre 45 i 90 hores.
La convocatòria d’ajuts s’adreça principalment a municipis de menys de 17.500 habitants i a entitats que treballen sobre el terreny. El termini de les sol·licituds estarà obert fins al 29 d’octubre i es pot demanar en aquest enllaç.
Cursos totalment gratuïts
Els cursos han de ser completament gratuïts i la subvenció cobreix el professorat i el material didàctic. La primera convocatòria, el 2025, va permetre finançar 350 cursos impulsats per 205 organitzacions, amb una presència destacada del món municipal.
Enguany, el ventall de beneficiaris s’amplia i inclou també consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, entitats religioses amb personalitat jurídica pròpia i col·legis professionals, amb l’objectiu de multiplicar els punts d’accés a la formació.
Però el pla del Govern no es limita a ampliar places. Una de les prioritats del Departament de Política Lingüística és reforçar la capacitat dels ajuntaments per incorporar la perspectiva lingüística a la seva activitat quotidiana i desenvolupar polítiques pròpies d’impuls del català.
Noves eines per al món local
Amb aquest objectiu, el Departament ha posat a disposició dels municipis la Guia per a l’elaboració de plans locals d’impuls al català i el document 40 propostes per a l’acció. Són dues eines pensades perquè els governs locals integrin la promoció de la llengua en àmbits tan diversos com la cultura, l’esport, la joventut, l’acollida de persones nouvingudes, la comunicació institucional o la contractació pública.
La guia ofereix una metodologia per elaborar plans municipals adaptats a la realitat de cada població, mentre que les 40 propostes recullen mesures concretes que els ajuntaments poden aplicar independentment de la seva mida o recursos.
El conseller Vila porta les eines al territori
Durant aquest 2026, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha recorregut les vegueries de la Catalunya Central, l’Alt Pirineu i Aran, Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre, Girona i el Penedès per presentar aquests materials als responsables municipals. Les trobades han servit per treballar directament amb alcaldes, regidors i tècnics municipals l’aplicació pràctica.
El conseller Vila ha volgut subratllar el paper central dels ajuntaments en la revitalització de l’ús social del català: “Els ajuntaments sou l’administració més propera a la ciutadania i teniu una capacitat d’incidència enorme. La llengua necessita una política lingüística municipal activa, que vetlli per l’ús del català als equipaments municipals i a tots els àmbits de la vostra competència.”I, en aquest sentit, el conseller ha ofert el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística als ajuntaments que vulguin impulsar o reforçar els seus plans locals.
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