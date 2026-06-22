Tempesta judicial i política
El CGPJ estudia sancionar Peinado per qüestionar els escortes de Begoña Gómez
La presidenta del poder judicial va convocar ahir una reunió extraordinària per valorar si expedienta el jutge per haver afirmat que els agents podrien ajudar a fugir la dona del president del Govern
Tono Calleja Flórez
La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va celebrar ahir telemàticament una reunió extraordinària per estudiar la interlocutòria del jutge de Madrid Juan Carlos Peinado en què envia a judici Begoña Gómez, la dona del president del Govern, Pedro Sánchez, i apuntava que els seus escortes la podrien ajudar en una eventual fuga. La reunió, que es va iniciar a les 10 del matí, va ser suspesa sense arribar a analitzar el contingut de la resolució. Està previst que la discussió continuï avui, de manera presencial, a partir de les 9 del matí.
La presidenta del CGPJ i del Tribunal Suprem, Isabel Perelló, va convocar dissabte a la nit la Comissió Permanent en virtut de l’article 608.3 de la llei orgànica del poder judicial (LOPJ), que estableix que aquest òrgan "també podrà ordenar, d’ofici, al promotor de l’acció disciplinària la iniciació o continuació d’un expedient disciplinari", en aquest cas a Peinado.
I com a únic punt en l’ordre del dia d’aquesta reunió extraordinària s’al·ludeix a l’article 418.5 de la mateixa llei, que estableix que és una falta greu "l’excés o abús d’autoritat, o falta greu de consideració respecte dels ciutadans, institucions, secretaris, metges forenses o de la resta del personal al servei de l’Administració de justícia, dels membres del ministeri fiscal, advocats i procuradors, graduats socials i funcionaris de la Policia Judicial".
La reunió es va convocar després que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, traslladés dissabte la "més enèrgica queixa" al CGPJ i sol·licités l’adopció de "les mesures que puguin resultar procedents en ús de les seves atribucions".
Aquell mateix dia, Peinado va enviar a judici Begoña Gómez per quatre delictes i va fixar com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori nacional i una compareixença quinzenal al jutjat.
En la interlocutòria, el magistrat apunta que "no hi ha dubte" que els agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que formen part de l’escorta de Gómez "en un moment determinat, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics, poden ser precisament els qui col·laborin en l’acció o accions que es duguin a terme per facilitar aquesta fuga que faci impossible que l’acusada estigui a disposició de la justícia".
Professionalitat
Arran d’aquesta interlocutòria, Marlaska va elevar una queixa davant la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, pel "greu qüestionament de la professionalitat dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat" per part del jutge Peinado amb aquestes paraules, cosa que el titular d’Interior considera que és "un fet de màxima gravetat".
Per al Ministeri de l’Interior, les "sospites injustificades" de Peinado arriben no solament als agents concrets que tenen assignat el servei d’acompanyament de la dona del president del Govern, "sinó també als seus superiors jeràrquics, per afirmar la possibilitat que poguessin dictar ordres il·legals".
A contrarellotge
La decisió d’enviar Gómez a judici i l’argumentació que ha fet que el CGPJ es fixi ara en el jutge Peinado s’inscriuen en un calendari atapeït per al magistrat. La lentitud de la justícia i més específicament l’embús de la secció 23a de l’Audiència Provincial de Madrid, que és l’encarregada dels recursos d’apel·lació del cas Begoña Gómez, és la principal pedra al camí emprès pel jutge de Madrid.
El setembre vinent, Peinado farà 72 anys i haurà de deixar el seu lloc en la judicatura a l’haver superat l’edat de jubilació màxima establerta i encara no és clar si el judici a la dona de Sánchez es podrà celebrar abans d’aquesta data. Si bé no hi ha recurs contra la decisió, es dona la circumstància que l’Audiència madrilenya encara ha de respondre als recursos que van presentar les defenses contra decisions del magistrat, que podrien ser anul·lades de manera total o parcial.
Els magistrats ja van anul·lar la primera decisió de Peinado d’enviar Begoña Gómez davant el tribunal del jurat i les fonts de les defenses consultades expliquen a aquesta redacció que no és descartable que les respostes pendents obliguin l’instructor "a començar de nou" el procés.
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