Deu joves apallissen un menor en un atac homòfob a Mataró
L'agressió ha generat una condemna unànime a la ciutat
Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió a un menor per part d’un grup d’uns deu joves a Mataró. Els fets van passar aquesta matinada passada, al voltant d’un quart de tres a la ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s’ha obert una investigació per aclarir els fets. Segons apunten fonts policials, aquests estarien relacionats amb un tema d’homofòbia. L’alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport i escalf a la víctima i a la seva família a través d’un missatge a X. “Vull condemnar rotundament l’agressió homòfoba que ha patit un menor a la nostra ciutat”, ha apuntat, "a la ciutat no hi ha lloc per a l’odi, la intolerància ni per a cap agressió”
Bote també ha assegurat que es continuarà “plantant cara a qualsevol forma d'LGTBI-fòbia” i defensant una ciutat “on tothom pugui viure amb llibertat i respecte”. D’altra banda, el col·lectiu Mataró LGTBIQA+ ha condemnat els fets a Instagram on ha lamentat aquests fets “intolerables”.
“Davant la proximitat d’una època de l’any en què els carrers s’omplen de festes populars, demanarem una reunió urgent amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat de l’Ajuntament de Mataró per garantir que les festes populars siguin espais de convivència, diversitat i llibertat, i les anades i tornades a casa, segures”, ha afegit.
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