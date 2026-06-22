L'estiu arrenca amb els embassaments de les conques internes al 94%
El sistema Ter-Llobregat, que proveeix Barcelona, registra un 95,2% de reserves, millorant significativament respecte al 82,7% del 2023
Catalunya comença aquest diumenge l’estiu amb unes reserves d’aigua als embassaments de les conques internes del 94% de la seva capacitat, quan l’any passat se situaven al voltant del 70% per aquestes dates, cosa que suposa un augment de 24 punts percentuals, és a dir, un 34% més de reserves que a l’inici de l’estiu del 2025.
Es tracta de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en què es pot veure que les conques internes de Catalunya tenen actualment 638,7 hectòmetres cúbics, quan fa un any en tenien uns 517.
L’embassament de Darnius Boadella està al 88,9% de la seva capacitat —el 73,50% l’any passat per aquestes dates—; el de Sau, al 91,5% —davant del 64,7%—; Susqueda, al 97,4% —davant del 89,1%—; la Baells, al 94,1% —davant del 97,1%—, i la Llosa del Cavall, al 99% —davant del 78,7%—.
D’altra banda, Sant Ponç està al 94,3% —l’any passat per aquestes dates estava al 91%—; Foix, al 73,3% —davant del 94,1%—; Siurana, al 77,2% —el 26% l’any passat—, i Riudecanyes, al 93,1% —davant del 61,1%—.
Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que abasteix Barcelona i la seva àrea i Girona i el seu entorn, estan actualment al 95,2% de la seva capacitat, quan l’any passat estaven al 82,7%, amb un augment de 12,5 punts, és a dir, un 15,1% més de reserves que a l’inici de l’estiu del 2025.
Evolució
Les xifres actuals dels embassaments de les conques internes de Catalunya són una mica inferiors en comparació amb les dades de l’inici de mes, quan les conques internes estaven al 94,9% de capacitat, amb 643,9 hectòmetres cúbics; i les del Ter-Llobregat estaven al 95,7% —amb 568,9 hectòmetres cúbics—.
Les reserves s’han anat mantenint al llarg dels mesos de primavera, ja que l’1 de març les conques internes estaven al 93,1% de capacitat —amb 631,821 hectòmetres cúbics— i els embassaments del Ter-Llobregat, al 94,1% —amb 559,1 hectòmetres cúbics—.
Les dades de l’ACA mostren que les reserves dels embassaments de les conques internes han anat augmentant al llarg dels mesos, ja que l’1 de gener estaven al 84,5% de la seva capacitat —573,3 hectòmetres cúbics—, i el sistema Ter-Llobregat, al 86,4% —513,5 hectòmetres cúbics—.
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