"Bastant més" de 150.000 persones es beneficiaran de la regularització extraordinària a Catalunya
L'Estat ha resolt favorablement més de 42.000 expedients pendents en dos mesos
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que respecte la regularització extraordinària de migrants, a Catalunya se'n beneficiaran "bastants més" dels 150.000 que calculava l'executiu espanyol. Tot i així, Prieto no ha concretat quants ni tampoc ha donat més dades.
En una roda de premsa aquest dilluns, el delegat del govern espanyol ha explicat que l'Estat ha resolt en dos mesos el 99,8% dels expedients de regularització de migrants pendents a Catalunya. D'aquests se n'han resolt favorablement 42.545, el 89,6%. Es tracta dels expedients que constaven com a estancats al sistema d'Estrangeria amb data 16 d'abril, abans de l'inici del procés extraordinari.
Del total de 47.596 expedients pendents, 41.498 són arrelaments (87,2%), 5.239 corresponen a menors d'edat acompanyats (11%), i 859 són per asil (1,8%). El 60,1% dels sol·licitants són homes i el 39,9% són dones; el 50,9% tenen entre 30 i 49 anys, i el 88,5% formen part de la població activa.
El govern espanyol va anunciar el 20 d'abril un "pla de xoc" a Catalunya per regularitzar uns 46.500 migrants que tenien els seus expedients encallats al sistema d'estrangeria. L'objectiu era tenir-ho resolt per al 16 de juny. Dos mesos després, Prieto ha explicat que ja s'ha resolt el 99,8% d'aquests expedients.
Del total de 47.596 sol·licituds pendents de resoldre a Catalunya, 42.545 (89,6%) han estat favorables, 2.473 (5,2%) desfavorables, 2.071 (4,4%) s'han arxivat, i se n'han inadmès 194 (0,4%). Ara només queden 99 expedients de resoldre, a l'espera que els sol·licitants aportin la documentació que se'ls ha requerit.
El delegat del govern espanyol ha assegurat que s'ha complert l'objectiu de "posar el comptador a zero", gràcies a les "facilitats" que permet el decret llei de la regularització extraordinària. "És un èxit molt important", ha valorat Prieto.
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