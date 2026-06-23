Activat l’avís preventiu per partícules en suspensió a Catalunya per l’entrada de pols africana
El límit de les mitjanes diàries de PM10 s’ha superat a vuit estacions
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest dimarts un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot Catalunya per l’entrada de pols africana. La mitjana diària dels nivells de PM10 de dilluns va ser superior al valor de referència en vuit estacions de mesurament (Ponts-Ponent, Manresa-Plaça Espanya, Montsec-OAM, Manlleu-Hospital comarcal, Montcada i Reixac-Pl. Lluís Companys, Juneda-Pla del Molí, Barcelona-Observatori Fabra i Vic-Estadi). Aquest dimarts quatre estacions superaven aquest nivell (Manresa-Pl. Espanya, Martorell-Poliesportiu municipal, Montcada i Reixac-Pl. Lluís Companys, i Ponts-Ponent).
La previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats, perquè l’anticicló dificulta la dispersió de la pols africana. L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. S’activa per reduir les emissions de contaminants.
L’avís comporta indicar en els panells lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és important; informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat; notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos, i recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.
A banda dels nivells moderats de partícules, els darrers dies han anat incrementant els nivells d’ozó troposfèric (O3), i dilluns es van produir vuit superacions del llindar d’informació en estacions corresponents a les zones de qualitat de l’aire Plana de Vic i Comarques de Girona. Avui dimarts està previst que es pugui superar també a la Plana de Vic, Vallès- Baix Llobregat i Catalunya Central.
L'ozó troposfèric és un dels gasos que pot tenir efectes adversos per a la salut humana quan es troba en concentracions superiors a les habituals. No s’emet directament a l’atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre altres contaminants, com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. Perquè es formi l’ozó cal, a més, una radiació solar intensa durant unes hores.
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