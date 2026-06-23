La meitat dels cotxes previstos han abandonat la zona metropolitana fins a les vuit del vespre per la revetlla
S'espera que fins a les dotze de la nit prop de mig milió de vehicles surtin de l'àrea
250.000 cotxes han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les dotze del migdia i tres quarts de vuit del vespre d'aquest dimarts de revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta del 51% dels 490.000 vehicles que es preveu que abandonin la zona fins a les dotze de la nit. Un accident mortal entre dos camions a Riudellots de la Selva ha dificultat el trànsit per l'AP-7 aquesta tarda, en una de les incidències més destacades de la jornada.
Amb l'objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat, l'SCT ha aplicat diverses mesures especials. Des de les cinc de la tarda i fins a les deu de la nit es limita la velocitat a 80 quilòmetres per hora en diferents vies de l'entorn metropolità com ara la C-31 i la C-32 entre Barcelona i Castelldefels, la B-23 entre Sant Joan Despí i el Papiol, l'AP-7 entre el Papiol i Martorell i la B-20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat.
A més, s'ha restringit el trànsit de vehicles pesants aquesta tarda a l'AP-7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. En paral·lel, els Mossos han desplegat un dispositiu especial amb 286 agents de trànsit i 52 controls policials, amb la participació també de les policies locals.
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