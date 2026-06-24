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Congrés

Feijóo apunta a la possible imputació de Sánchez i li exigeix eleccions generals

El líder del PP insta Sánchez a dissoldre les Corts i convocar eleccions generals davant els escàndols de corrupció del PSOE

Feijóo, al seu escó.

Feijóo, al seu escó. / EFE

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va anar directe al gra en la seva primera intervenció en el debat sobre els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Va assegurar que els escàndols «no són pedres al camí, sinó la seva corrupció», va etzibar a Pedro Sánchez; també el va comminar de nou a dissoldre les Corts i convocar eleccions generals, «és l’únic que s’espera de vostè»; li va retreure la seva «supèrbia» i la seva «indignitat», després d’un discurs, el del cap de l’Executiu, que va titllar de «míting»; i finalment, però no sens dubte menys important, va encoratjar, per primera vegada a l’hemicicle la possibilitat que el mateix president del Govern acabi sent imputat.

Un eventual escenari davant del qual va preguntar obertament si llavors s’evitaria que el Congrés dels Diputats concedís el suplicatori, el tràmit necessari perquè el Tribunal Suprem (TS) pugui investigar un parlamentari, que es va activar per última vegada en el cas de l’exministre de Transports, José Luis Ábalos, ara condemnat a 24 anys de presó.

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