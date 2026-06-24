Cas Zapatero
La UDEF descobreix que Zapatero va cobrar 200.000 euros per reunir-se amb el president de Bolívia per evitar una sanció a una empresa peruana
El contingut del telèfon de ‘Gertru’, la seva secretària, revela la mediació a favor del Grupo Gloria
Cristina Gallardo
Un recent informe aportat al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama per part de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia revela que José Luis Rodríguez Zapatero va cobrar 200.00 euros per reunir-se amb l’expresident de Bolívia, Luis Arce, per salvar el grup peruà Gloria d’una sanció de 100 milions de dòlars.
Les conclusions de la Policia són el resultat de l’anàlisi dels dispositius confiscats a la secretària de l’expresident, Gertrudis ‘Gertru’ Alcázar, que acrediten que els 200.000 euros abonats a Rodríguez Zapatero procedien formalment de Focus Social Research, vinculats a interessos del Grupo Gloria, per gestions i contactes amb altes autoritats bolivianes.
Les persones al darrere d’aquests pagaments, afegeix la UDEF, provaven d’intervenir o influir a favor d’aquest grup empresarial en diversos litigis milionaris mantinguts amb l’Administració Pública de Bolívia. A més d’Arce, Zapatero s’hauria reunit o hauria contactat amb els ministres d’Economia i Justícia bolivians i amb el Procurador General de l’Estat, el fiscal general del país sud-americà.
Per als agents, els fets analitzats en aquest informe, que té data de dilluns passat, apuntalen els indicis de l’existència d’una organització criminal, liderada per Rodríguez Zapatero que, «aprofitant els seus contactes i ascendència pública internacional, es dedicaria a l’exercici d’influències de caràcter il·lícit en benefici de diferents clients».
En el marc d’aquesta presumpta organització criminal, ‘Gertru’ tindria un paper rellevant, d’acord amb la informació obtinguda dels seus terminals mòbils, «constatant-se la seva intervenció en la gestió en les comunicacions, l’intercanvi de documentació, l’agenda de Rodríguez Zapatero en relació amb el referit exercici d’influències i amb prou coneixement del desenvolupament».
- El millor càmping d’Espanya és a la Costa Brava: platja, natura i més de 1.100 parcel·les
- La banyolina Laura Tallada, millor nota de les PAU de Catalunya: 'Estic en xoc, no m'agrada ser el centre d'atenció
- L'alcalde d'Arbúcies rebrà la British Empire Medal del rei Carles III per mantenir la memòria de l'accident aeri del Montseny
- Mor un conductor d'un camió en xocar amb un altre camió a l’AP-7 a Riudellots
- Necrològiques del 23 de juny
- Un ferit crític en un xoc per encalç entre dos camions a la C-25, a Arbúcies
- El millor any d’Hipra: factura més de 500 milions d'euros i guanya 53,9 milions
- Els millors plans per a passar una bona revetlla de Sant Joan a les comarques gironines