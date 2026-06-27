Comitè Federal
Sánchez demana al PSOE «coratge» per «netejar el que calgui netejar» i «continuar governant» fins a «l’Espanya del 2030»
El president del Govern reclama «determinació» al partit perquè guanyi «el progrés davant la involució»
Luis Ángel Sanz
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha obert el Comitè Federal del seu partit reclamant a l’organització «coratge» i «determinació» per «continuar governant» ara i també «l’Espanya del 2030». La part principal del seu discurs ha consistit en una reivindicació de la tasca del seu Govern des del 2018. I en la seva contraposició amb el que significaria un executiu del PP i Vox. Sánchez ha resumit els escàndols de corrupció que han assetjat la seva formació i el Govern, diferenciant els que considera casos reals de corrupció de les causes contra la seva família. I s’ha compromès a «netejar el que calgui netejar» i a «continuar governant per als que necessiten que aquest país avanci».
«A Espanya, a cada municipi, als territoris i a escala estatal i fins i tot internacional», ha continuat dient davant els membres de la direcció, «s’està entaulant una cruenta batalla entre el progrés i la involució». Una batalla en la qual «la dreta i la ultradreta» treballen per «retallar l’Estat del benestar» i «liquidar drets i llibertats». Davant aquesta realitat, el PSOE lidera un Govern que «incomoda» perquè treballa per «millorar la vida de la gent».
En la seva defensa de la tasca dels seus governs des de fa vuit anys, el líder socialista ha reivindicat que «el 2027, Espanya és un país millor que el 2023 i molt millor que l’Espanya que ens van llegar el 2018», per la qual cosa ha rebutjat el «discurs apocalíptic del PP i Vox en el qual porten instal·lats vuit anys». Ni una paraula, això sí, sobre les quatre eleccions autonòmiques que el PSOE ha perdut des del Comitè Federal del 2025: la desfeta d’ Extremadura, Aragó, Castella i Lleó o Andalusia.
«Persones concretes que es van aprofitar»
En al·lusió als diferents processos judicials que afecten el partit i igual com va fer dimecres al Congrés, el secretari general socialista ha volgut diferenciar els que afecten «persones concretes que es van aprofitar de la seva condició», amb referència als exsecretaris d’Organització José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys de presó, o Santos Cerdán, del cas Zapatero, que està «en fase indiciària» o, finalment, els processos judicials contra la seva dona, Begoña Gómez, o el seu germà, David Sánchez, «carregats de polèmica i de correccions de l’Audiència Provincial [amb referència al cas de la seva dona]».
«Són pràctiques que evidentment desconeixíem i que si haguessin conegut mai les hauríem tolerat», ha insistit davant el conclave celebrat a Ferraz. «Amb la mateixa rotunditat també afirmo una vegada més que la nostra organització no s’ha finançat irregularment com sí que ho han fet d’altres. I, per tant, actuem amb la màxima diligència, apartem i expulsem els implicats», ha etzibat.
Sobre les investigacions que afecten Zapatero, Sánchez no ha volgut entrar en el detall o en el cas de les joies. Però sí que ha defensat de forma vehement la presumpció d’innocència de l’expresident i, sobretot, ha carregat contra «l’atropellament dels seus drets fonamentals» per haver-se fet públics la seva agenda i els seus missatges escrits durant anys. «S’ha causat un immens mal des de tots els punts de vista, també el personal i el familiar», ha assegurat per avançar que «des del PSOE no callarem; demanem que tot s’aclareixi. No permetrem que això serveixi per tapar el seu llegat en el qual va impulsar la igualtat, va impulsar drets, ens va treure d’una guerra il·legal i va acabar amb la violència terrorista a Espanya».
Després de la clara distinció entre processos judicials, Sánchez ha dedicat gairebé tota la seva intervenció a reivindicar la tasca del seu Govern i a defensar la seva continuïtat davant les veus fora i també dins del PSOE perquè convoqui al més aviat possible eleccions anticipades. «La pregunta no és si hem de continuar; la pregunta és com no continuarem», ha reiterat abans d’un prolongat aplaudiment que li han dedicat els més de 300 assistents al Comitè. El president ha destacat que des del 2023, s’han aprovat 68 iniciatives legislatives, enumerant les més importants, i ha reiterat la seva intenció de presentar el projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2027.
«Governar no és fàcil en aquests temps»
«Podria seguir i continuar amb polítiques que estan eixamplant els drets i les llibertats en un context internacional en què es retallen aquestes llibertats», ha asseverat, «governar no és fàcil en aquests temps, però millorar la vida de la gent sempre val la pena».
Davant els que consideren que aquest Govern té els dies comptats, Sánchez ha defensat que a més de «mirar enrere amb orgull per tot el que hem aconseguit», l’«important» és «mirar endavant amb convicció» perquè el projecte del PSOE «mira més enllà del 2027» perquè «l’Espanya del 2030 continuï treballant per la igualtat» i també «per abolir aquesta infàmia que és la prostitució» de manera que el nostre país en la pròxima dècada «segueixi sent un referent en democràcia, pau, sostenibilitat, drets i llibertats».
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