La dona de Sánchez, al banc dels acusats
Begoña Gómez demana permís a Peinado per acompanyar Sánchez a la cimera de l’OTAN i acudir a la graduació de la seva filla
El jutge la va obligar a entregar el passaport la setmana passada
Cristina Gallardo
La defensa de Begoña Gómez, que exerceix l’exministre de l’Interior Antonio Camacho, ha sol·licitat al jutge Juan Carlos Peinado autorització i devolució del passaport entre els pròxims 7 i 10 de juliol perquè pugui acompanyar el seu marit, el president del Govern, a la cimera de l’OTAN a Ankara, a la qual ha sigut convidada oficialment.
La tornada es farà des de Londres per assistir a la graduació de la seva filla, segons assenyala l’escrit al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. Així mateix, la defensa argumenta que durant tot el viatge estarà acompanyada pel dispositiu de seguretat de la Presidència del Govern, per la qual cosa considera plenament garantida la seva localització i sol·licita que, una vegada finalitzat, el passaport sigui tornat al jutjat el següent dia hàbil.
L’escrit de l’advocat de Begoña Gómez s’acompanya de la invitació oficial que ha sigut remesa per Ermine Erdogan, dona del president turc, per fer el viatge juntament amb la delegació espanyola a l’avió oficial, que parteix dimarts vinent.
D’altra banda, la defensa sol·licita que es comuniqui degudament l’autorització i que s’inclogui en el sistema SIRAJ –la base de dades oficial del Ministeri de Justícia a Espanya– «a l’efecte d’evitar possibles problemes a l’hora de fer el viatge. Així com que es torni el passaport a l’efecte de poder realitzar aquest viatge». La tornada es faria amb avió comercial el 10 de juliol des de la Gran Bretanya.
Gómez va entregar dimecres passat el seu passaport al jutge que l’ha assegut davant el tribunal del jurat per quatre delictes de corrupció. La mesura es va implantar sense que l’Audiència Provincial de Madrid respongués a la queixa que va presentar la seva defensa buscant l’alçament de les mesures cautelars, que a més de la retirada de passaport són la prohibició de sortir d’Espanya i l’obligació de comparèixer cada 15 dies davant un jutge.
Les argumentacions donades pel jutge per justificar aquestes mesures van ser qualificades d’«absurdes i ofensives» per la defensa de Gómez, que exerceix l’exministre Antonio Camacho, en el seu recurs de queixa, per a l’anàlisi del qual encara no hi ha data.
Sí que es coneix que un total de cinc magistrats deliberaran el 13 de juliol sobre tres recursos clau més, que si s’estimen la deslliuraran d’asseure’s davant un tribunal del jurat per quatre delictes de corrupció, referits a la interlocutòria per la qual Peinado va acordar tramitar aquest assumpte en un procediment davant el jurat i altres resolucions que van donar continuïtat a aquesta decisió.
De moment no es revisaran ni la retirada de passaport i la resta de mesures cautelars imposades, ni tampoc un últim recurs presentat aquest mateix divendres, en què es demana la paralització del procediment davant el silenci del jutge Peinado sobre determinades proves de descàrrec que la defensa considera essencials.
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