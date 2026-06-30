Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al milió de viatges diaris el 2040
El nou pla ferroviari del Govern té tres fases i requereix incorporar 182 trens, 419 maquinistes i 266 interventors
Aquí el tens:
La Generalitat ha presentat aquest dimarts el nou Pla de Serveis Ferroviaris, que té l'objectiu de duplicar la demanda actual i assolir el milió de viatges diaris l'any 2040. L'estratègia preveu desplegar-se en tres fases —2030, 2035 i 2040 — i contempla un increment de 27,8 milions de quilòmetres-tren realitzats, és a dir, doblar l'oferta ferroviària. “És possible, però ni és gratuït ni automàtic”, ha dit la consellera Sílvia Paneque, que ha explicat que es necessitaran 182 nous trens i la contractació de 419 maquinistes i 266 interventors. El document planteja una reorganització integral dels serveis de Rodalies, Regionals i dels serveis Avant, amb més freqüències, nous recorreguts, serveis semidirectes i millors connexions.
“És necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l’os”, ha reivindicat la titular del departament de Territori, Habitatge i Transició Eclògica, Sílvia Paneque, que ha admès que la xarxa està treballant “al límit”. Davant d’això, ha apostat per oferir un “bon servei” a tot el territori català, amb horaris més regulars i fàcils de recordar.
En concret, es contemplen freqüències de pas d’entre 15 minuts i dues hores en funció del tipus de servei, així com grans nodes de correspondència —Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Maçanet— on fer els transbords de manera més àgil.
L’objectiu és millorar la fiabilitat, reduir els temps d'espera i reforçar les connexions entre línies i territoris. Amb tot, el Govern planteja una implantació progressiva de les millores a mesura que es vagin executant les actuacions d'infraestructura necessàries i es disposi dels nous recursos materials i humans, tot i que sense un pressupost global definit.
Amb aquest escenari, l'executiu aspira a passar dels aproximadament 455.000 viatges diaris actuals fins al milió l'any 2040. Tot, amb una millora de la coordinació entre agents i institucions i avançant cap a la integració tarifària. Així mateix, està previst que aquests serveis siguin compatibles amb les mercaderies.
Tres fases d'execució
Les primeres actuacions arribaran entre el 2027 i el 2028. Entre les principals mesures hi ha el perllongament de l'R1 fins a Cerdanyola Universitat, la implantació de nous serveis semidirectes a l'R2, l'entrada en servei de la nova R-Aeroport i el perllongament de la RT2 fins a Vilafranca.
“Sí que hi haurà millores el 2027 i 2028, però serà al 2030 quan hi haurà un salt important”, ha explicat Paneque, que ha recordat que serà llavors quan s’hagi desplegat el pla de Rodalies. Així, el Govern planteja que el 2030 es pugui duplicar la freqüència de l’R8 i allargar-la fins a Vilafranca, crear la nova línia regional R88 entre Reus i Girona pel Vallès, duplicar la freqüència de la RG i ampliar l'oferta dels serveis Avant.
Fins al 2035, es preveu consolidar un tren cada 30 minuts a l'R11 i l'R15, incrementar les freqüències de les R13 i R14 fins a un tren cada hora per tram, reforçar la RG1 fins a Sant Celoni i ampliar també els serveis Avant.
Així mateix, l'horitzó del 2040 incorpora els canvis més estructurals, amb la prolongació de la línia R-Aeroport fins a Terrassa, el desdoblament total de l’R3, la posada en servei la primera fase de la nova línia orbital R9 entre Terrassa i Granollers i l’extensió de l’R11 fins a l'aeroport de Barcelona-El Prat.
Desplegament territorial
“No tota Catalunya necessita el mateix servei, però sí que tot el territori necessita un bon servei, ha dit Paneque, alhora que ha explicat que hi ha mesures previstes per tots els nuclis de Rodalies. A Girona, el document planteja reformular la RG1 per incrementar la freqüència, bifurcar-la cap a Blanes i Sant Celoni i coordinar-la amb l'R11 perquè entre Figueres i Maçanet hi circuli un tren cada 30 minuts.
Al Camp de Tarragona es preveu un tren cada 30 minuts entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona i serveis cada 15 minuts entre Tarragona, Reus i el TramCamp en hora punta. A Lleida, el pla aposta per consolidar el nucli ferroviari existent, garantir un tren cada hora en totes les línies en hora punta i reforçar la connexió amb l'Aragó.
- Mor una excursionista de 18 anys al Trueta després d’un despreniment a Sadernes
- El cap dels Mossos de Trànsit a Girona diu que la tecnologia els obliga a repensar els controls perquè siguin 'efectius
- Un front de tempestes a la Selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat
- Aquests són els grups que actuaran a la Festa Major de Salt
- «Amb bones rutines pots rebaixar un 60% el risc d’alzheimer»
- Mor un passatger en el xoc frontal de la C-66 a Sant Joan de Mollet
- Un accident i l'operació retorn provoquen cues a les carreteres gironines
- Enganxada entre Lluc Salellas i Sílvia Orriols: 'Lliçons d'independentisme teves, ni una