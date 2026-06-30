El poble de Catalunya on encara es pot comprar un pis reformat per menys de 90.000 euros
Una oportunitat real per viure lluny dels preus impossibles
Comprar un habitatge a Catalunya s’ha convertit en una missió cada vegada més complicada. Els preus dels pisos, especialment a les grans ciutats i a les zones més poblades, han deixat moltes famílies, joves i parelles fora del mercat. Entre hipoteques difícils d’assumir, sous que no creixen al mateix ritme i una oferta cada vegada més cara, trobar una casa en bon estat i a un preu raonable sembla gairebé impossible.
Però encara hi ha opcions. Una d’elles es troba a Malpàs, un petit poble del municipi del Pont de Suert, a l’Alta Ribagorça, Lleida. En aquest racó del Pirineu català s’hi ofereixen 18 apartaments reformats per menys de 90.000 euros, una xifra que sorprèn en ple context de crisi de l’habitatge a Catalunya.
Una alternativa viable per a qui no pot comprar a la ciutat
Mentre que a Barcelona, Girona, Tarragona o altres zones urbanes els preus poden ser inassumibles, aquesta proposta a Malpàs es presenta com una opció molt més viable. No només pel preu, sinó també perquè els pisos ja estan reformats i no obliguen els compradors a afrontar una gran inversió extra en obres.
Aquesta oferta pot ser especialment interessant per a famílies que busquen tranquil·litat, persones que poden teletreballar o compradors que volen començar una nova vida en un entorn més natural. També pot atraure aquells que volen allunyar-se del soroll, la massificació i els costos elevats de les grans ciutats.
On és Malpàs i per què pot ser una bona opció?
Malpàs és un poble de muntanya situat a prop del Pirineu, a uns 1.000 metres d’altitud. Forma part del municipi del Pont de Suert, una localitat que es troba a només uns 10 quilòmetres i que ofereix serveis bàsics, comerços i connexions amb altres punts de Lleida i Catalunya.
El poble destaca per la seva tranquil·litat, les vistes de muntanya i un entorn natural molt atractiu. A més, és a prop de l’espai natural de la Faiada de Malpàs i de les pistes d’esquí de Boí Taüll, cosa que el converteix en un lloc interessant tant a l’hivern com a l’estiu.
Per què aquests pisos són tan econòmics?
El preu reduït s’explica, sobretot, pel context del territori. Molts pobles petits de l’interior de Catalunya pateixen despoblament i necessiten nous veïns per mantenir la vida local, els serveis i l’activitat econòmica. En aquest cas, la venda d’aquests habitatges pot ajudar a revitalitzar la zona i atraure famílies o persones que busquen una vida més assequible.
A diferència de les grans ciutats, on la demanda dispara els preus, en zones rurals com Malpàs el mercat és menys tens. Això permet trobar pisos barats a Catalunya amb unes condicions que serien molt difícils d’aconseguir en àrees urbanes.
Com són els habitatges?
Els apartaments en venda formen part d’un mateix complex i tenen aproximadament 65 metres quadrats. Són habitatges reformats, amb tres habitacions, un bany, garatge, terrassa i piscina comunitària.
El fet que ja estiguin reformats és un dels grans avantatges, perquè permet entrar-hi a viure sense haver de fer grans obres. A més, la presència de garatge i piscina fa que l’oferta sigui encara més atractiva per un preu de sortida de 89.000 euros.
En un moment en què comprar un pis sembla fora de l’abast de moltes persones catalanes, aquesta proposta a Malpàs demostra que encara existeixen alternatives. No són al centre de les grans ciutats, però poden oferir qualitat de vida, natura, tranquil·litat i un habitatge assequible per començar de nou.
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