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Parlament

Illa aprovarà els seus primers pressupostos aquest dijous després que el PP hagi descartat el seu veto al Consell de Garanties Estatutàries

El PP es planteja portar els pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries perquè analitzi la seva constitucionalitat

El grup parlamentari del PP al Parlament.

El grup parlamentari del PP al Parlament. / ACN

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Gisela Boada

Barcelona

El PP ha decidit no impugnar finalment davant el Consell de Garanties Estatutàries els pressupostos de la Generalitat del 2026, per la qual cosa el Govern de Salvador Illa aconseguirà que s’aprovin els seus primers comptes de manera definitiva aquest dijous 2 de juliol. En les últimes hores, els populars havien deixat la porta oberta a demanar un dictamen a l’òrgan consultiu, però a última hora –aquest dimarts acabava el termini– han decidit no fer-ho. Tot i que els informes d’aquest organisme no són vinculants, la petició dels populars hauria paralitzat automàticament la tramitació dels comptes públics, ja que l’organisme compta amb un màxim de 30 dies perquè els seus membres es pronunciïn.

L’anunci l’ha fet Lorena Roldán, que a partir d’ara serà la portaveu principal del partit a la Cambra catalana, després del nomenament de Juan Fernández com a secretari general del partit. En la seva primera roda de premsa, Roldán ha descartat presentar recurs contra els comptes i ha detallat els motius que han portat la formació a no fer finalment aquest pas, malgrat que Fernández va avançar aquest dilluns que el partit continuava analitzant el projecte de pressupostos i la llei de mesures fiscals i financeres i que havia detectat qüestions que els «grinyolaven» en aquest segon text.

«Vam dir que no ho faríem, però ara els dic que aquesta possibilitat no està descartada; hem d’acabar d’estudiar bé algunes qüestions de la llei d’acompanyament que ens grinyolen», va assegurar el popular.

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Només Junts i el PP podien sol·licitar aquest pronunciament, ja que són els únics partits de l’oposició que compten amb la cinquena part de diputats necessària per fer-ho, però els postconvergents ja van anunciar fa setmanes que no farien el pas. Era un dels escenaris que tant el Govern com ERC i els Comuns, els seus aliats per aprovar els pressupostos, tenien al cap. Tots ells sabien que podia ser una maniobra utilitzada per obstaculitzar l’ajustat calendari que havien planificat abans de l’estiu. No obstant, els tres actors confiaven que no hi hauria impugnació, ja que el PP havia traslladat en públic –i en privat– que no tenia intenció de recórrer al CGE. Finalment, ha sigut així.

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