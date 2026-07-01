El nou Pacte Nacional per a la Indústria reforça el sector industrial a Girona
El Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030, el nou full de ruta per impulsar la indústria catalana, reforça la transformació industrial a la Girona, posant el focus en la competitivitat i la projecció internacional de l’economia gironina
DdG
El Pacte Nacional per a la Indústria vol reforçar el sector industrial a Girona, posant el focus en la competitivitat i la projecció internacional. Per aconseguir-ho, compta amb una inversió de 5.000 milions d’euros a tota Catalunya i 190 mesures. En paraules del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, “Catalunya necessita més indústria, però sobretot en necessita arreu del territori. El Pacte vol ser una eina de reequilibri territorial. A les comarques de Girona, la indústria està molt diversificada i totes les zones tenen la seva idiosincràsia i tradició".
L’economia de les comarques gironines es consolida com un dels motors industrials més dinàmics del país, amb una indústria que representa prop del 20% del Valor Afegit Brut (VAB). Aquest dinamisme també es reflecteix en la capacitat exportadora del territori, que encadena 16 anys consecutius de rècords i que el 2025 es va apropar als 8.600 milions d’euros.
En aquest context, el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) incorpora mesures específiques per reforçar la presència internacional de les empreses gironines. Entre aquestes destaca l’impuls, per part d’ACCIÓ, d’una Estratègia d’Internacionalització orientada a posicionar les empreses catalanes dins de les cadenes de valor globals.
El conseller del departament d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper va presentar el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 el passat dia 29 de juny i va estar acompanyat pel delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart; el director general d’Indústria, Xavier Roca; la directora general de Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques (Cimalsa), Carmen Ruiz; el director general de Transició Hídrica, Jordi Agustí, i el director executiu d'ACCIÓ, Joan Romero.
Mesures en sectors industrials clau
El pacte inclou el desenvolupament de corredors logístics estratègics com el del Logis Empordà o el de l’entorn de l’aeroport de Girona. El PNI també inclou importants inversions per a garantir el subministrament d’aigua i en diversos sectors destacats com l’agroalimentari, la metal·lúrgia, la maquinària, el material de transport, la química, el tèxtil o el sector del suro. El PNI dona resposta a aquesta realitat amb més de 150 actuacions d’enfocament transversal, estructurades en cinc àmbits estratègics.
El nou pla, un compromís de país
El Pacte Nacional per la Indústria és una aliança entre el govern i les organitzacions empresarials i sindicals. També amb col·legis professionals, grups parlamentaris, associacions municipalistes, universitats, cambres de comerç, cooperatives i centres tecnològics. Els objectius del Pacte se centren a impulsar la productivitat industrial per reduir la bretxa tecnològica. També aposta per la descarbonització com a motor d’un model econòmic més sostenible i competitiu. Finalment, reforça la resiliència industrial per garantir subministraments estratègics i una indústria més segura i adaptable.
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