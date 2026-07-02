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Els Comuns demanen a Illa restringir camions a l'AP-7 i obligar-los a circular pel carril dret

ERC reclama a Salvador Illa que convoqui una Junta de Seguretat abans de l'agost per fer efectiva la presència dels Mossos d'Esquadra en ports i aeroports

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach / Miquel Codolar /ACN

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Enric Sitjà Rusiñol / Rafa Garrido / ACN

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dimecres al president de la Generalitat, Salvador Illa, noves restriccions als camions a l'AP-7, com que s'obligui als vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret. El president s'ha obert a estudiar-ne la viabilitat, si bé ha demanat "responsabilitat" als grups parlamentaris per si cal construir "noves infraestructures" per descongestionar l'AP-7. Ho ha exposat durant la sessió de control al president i el Govern davant el Ple, on també el president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, ha exigit a Illa, avenços en el control d'aeroports per part dels Mossos d'Esquadra, així com que s'"acceleri" el nou finançament autonòmic, "abans de l'agost".

Jéssica Albiach ha defensat que els grans vehicles circulin només pel carril de la dreta a l'AP-7, com també que es prohibeixin els avançaments de camions en aquesta autopista. "L'AP-7 s'ha convertit en una sala d'espera sobre rodes, en un màster en paciència i, malauradament, en una de les autopistes que té més sinistralitat de tot l'Estat", ha lamentat la líder dels Comuns.

Illa s'ha compromès a "estudiar" les propostes, atès que "hi ha un problema" en aquesta autopista, tot i que ha recordat que no és una via depenent de la Generalitat. "Demano realisme", ha afegit. El president ha instat els diputats a "estar a l'altura" si cal construir noves vies per reduir el trànsit a l'AP-7 i, també, a fer una "reflexió col·lectiva" sobre les peticions en el passat per eliminar els peatges a Catalunya -la majoria dels quals van desaparèixer el 2021-.

ERC pressiona a Illa pel control d'aeroports per part dels Mossos i el finançament "abans de l'agost"

Josep Maria Jové ha advertit el president i el seu Govern que, "si volen encarar tot el que vindrà amb unes mínimes garanties, no esperin més a complir amb el que s'ha pactat". Així, ha demanat que, "abans de l'agost", es convoqui una Junta de Seguretat que faci "efectiva" la presència dels Mossos en ports i aeroports. "Demostri que la seva paraula davant aquesta cambra té valor", ha asseverat, atès que "fa un any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control".

El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, a la sessió de control

El president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, a la sessió de control / Miquel Codolar / ACN

Per altra banda, Jové ha exigit a Illa que "acceleri i pressioni allà on calgui" per aprovar el nou model de finançament autonòmic, també abans de tornar de vacances.

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El president, al seu torn, ha reiterat el seu compromís en complir "tots els acords, també els pressupostaris" que permetran que, si no hi ha res de nou, el Ple del Parlament aprovi aquest dijous els comptes de la Generalitat per al 2026. Específicament, ha subratllat la seva voluntat de tirar endavant el nou finançament autonòmic: "Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'altura. No ho dic pel seu grup ni pel meu, sap per qui parlo", ha clos.

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