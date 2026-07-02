Estabilitzat un incendi de vegetació agrícola i forestal a Pinell de Solsonès
Els Bombers han retirat els mitjans aeris i mantenen 12 dotacions terrestres a la zona
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
Una dotzena de dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi de vegetació agrícola i forestal a Sant Climenç, a Pinell de Solsonès, que han donat per estabilitzat passades les 13.30 hores. L'avís del foc s'ha rebut a les 12.14 hores al 112 i els Bombers han activat en un primer moment una vintena de dotacions, de les quals 14 de terrestres, dos helicòpters bombarders, dos més de comandaments i dos avions de vigilància i atac. Un cop estabilitzat, els Bombers han retirat els mitjans aeris i mantenen 12 dotacions terrestres a la zona. El foc crema camps i vegetació forestal en mitjana i alta intensitat. Pagesos han donat suport amb tractors estripant camps per evitar la progressió del foc.
- Mor una dona de 94 anys en caure del balcó del seu domicili al barri de Sant Ponç de Girona
- Quatre empreses gironines deuen gairebé 19 milions d'euros a l'Agència Tributària de Catalunya
- Una pizzeria gironina torna a situar-se entre les millors d’Europa
- El peculiar camp enmig d’un bosc que espera l’Olot i el Girona B
- Necrològiques de l'1 de juliol de 2026
- Evacuen una nena de 3 anys després d'estar a punt d'ofegar-se a la piscina de Sant Hilari
- Necrològiques del 2 de juliol de 2026
- Ripoll prohibeix el bany a la font del Tòtil per dissuadir-ne la massificació