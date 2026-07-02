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Estabilitzat un incendi de vegetació agrícola i forestal a Pinell de Solsonès

Els Bombers han retirat els mitjans aeris i mantenen 12 dotacions terrestres a la zona

Incendi a Pinell de Solsonès

Incendi a Pinell de Solsonès / Bombers de la Generalitat

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ACN

Una dotzena de dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi de vegetació agrícola i forestal a Sant Climenç, a Pinell de Solsonès, que han donat per estabilitzat passades les 13.30 hores. L'avís del foc s'ha rebut a les 12.14 hores al 112 i els Bombers han activat en un primer moment una vintena de dotacions, de les quals 14 de terrestres, dos helicòpters bombarders, dos més de comandaments i dos avions de vigilància i atac. Un cop estabilitzat, els Bombers han retirat els mitjans aeris i mantenen 12 dotacions terrestres a la zona. El foc crema camps i vegetació forestal en mitjana i alta intensitat. Pagesos han donat suport amb tractors estripant camps per evitar la progressió del foc.

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