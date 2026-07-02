Cita electoral
Feijóo acusa Sánchez d’«enginyeria electoral» per «fabricar» votants amb la nacionalització de milions de persones davant un PSOE «mort»
Miguel Ángel Rodríguez
Alberto Núñez Feijóo ha acusat Pedro Sánchez de realitzar «enginyeria electoral» amb la «fabricació» de milions de votants de cara als pròxims comicis generals. El president del PP ha sembrat dubtes aquest dilluns sobre els resultats que puguin sortir de les urnes en la següent cita electoral apuntant a la llei de nets que, segons ha dit, permetrà incrementar el cens de votants en dos milions i mig de persones. Tot això, ha apuntat, per rescatar un PSOE «mort» i en «fallida» davant els presumptes casos de corrupció coneguts.
«És un interès evident d’aconseguir nous votants. Com que amb els votants actuals no li surten els comptes, anem a veure si fabricant nous votants em surten els comptes», ha denunciat el líder popular en una entrevista a EsRadio en la qual s’ha qüestionat en reiterades ocasions els resultats electorals. En concret, Feijóo ha apuntat que hi ha prop de 2,5 milions de sol·licituds per obtenir la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets i ha arribat a dir que s’està «externalitzant» aquest procés en països com Cuba, tot i que aquesta informació ha admès que encara no la té confirmada.
En diversos moments, Feijóo ha assegurat que està «preocupat» per aquestes activitats del Govern de coalició perquè «no hi ha hagut cap cas en la democràcia espanyola en el qual en un any s’incrementi el nombre d’espanyols en 2,5 milions». També ha carregat contra la regularització de migrants, assegurant que va en contra de la legislació europea.
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