Controlat el gran incendi de Canet de Rosselló després de destruir prop de 300 bungalous
El foc ha cremat unes trenta hectàrees, ha afectat tres càmpings i dos edificis de la drassana Catana i ha deixat quinze ferits lleus
El gran incendi declarat aquest dijous entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, ja està controlat després d’haver obligat a evacuar milers de persones i haver causat importants danys materials. Segons l’últim balanç de les autoritats dels Pirineus Orientals, el foc ha cremat unes trenta hectàrees, ha destruït 281 bungalous de tres càmpings i ha deixat quinze ferits lleus.
Les flames es van originar poc abans de les dues del migdia de dijous a prop de la desembocadura de la Tet i del càmping Le Sainte-Marie. Empès per una forta tramuntana, el foc va travessar el riu i es va estendre ràpidament cap als càmpings Le Brasilia i Le Marina, així com fins a la zona nàutica i portuària de Canet de Rosselló.
L’avanç de l’incendi va obligar a evacuar milers de persones allotjades als tres càmpings i també els treballadors i usuaris de la zona del port. Tot i que la majoria dels evacuats han pogut abandonar els centres d’acollida, unes 200 persones han passat la nit en equipaments habilitats a Santa Maria la Mar, Canet de Rosselló, el Barcarès i Torrelles.
Prop de 300 bungalous destruïts
El balanç de danys materials és considerable. El foc ha destruït 281 bungalous, tot i que l’actuació dels serveis d’emergència ha permès salvar-ne gairebé mig miler més. Els càmpings Le Brasilia i Le Marina han estat els més afectats per les flames, que van avançar ràpidament a causa del vent i de la sequedat de la vegetació.
L’incendi també ha arribat al pol nàutic de Canet de Rosselló, on ha destruït dos edificis de la drassana Catana, empresa dedicada a la construcció de catamarans. Els bombers han aconseguit protegir un tercer edifici que contenia unes vint tones de productes tòxics, fet que ha evitat que l’emergència adquirís una dimensió encara més greu.
Durant l’incendi també van cremar algunes embarcacions situades a la zona portuària. L’accés a aquest sector continua prohibit fins a nova ordre mentre els equips d’emergència inspeccionen les instal·lacions i descarten possibles riscos.
Quinze ferits, cap de greu
El balanç provisional és de quinze persones ferides lleus, sense que consti cap víctima greu. Els serveis sanitaris han atès sis civils, entre els quals hi ha un infant, així com dos bombers voluntaris i set agents de policia.
L’operatiu d’extinció ha mobilitzat més de 200 bombers, una trentena de vehicles terrestres i diversos mitjans aeris. Tot i que les autoritats consideren que el foc està completament sota control, encara no s’ha donat per extingit i els efectius continuen treballant sobre el terreny.
Els bombers mantenen les tasques de vigilància i refredament dels punts calents per evitar possibles revifades, especialment davant la persistència del vent. Les autoritats han demanat a la població que no s’acosti a la zona nàutica i que respecti les restriccions d’accés.
La ràpida propagació de les flames va estar afavorida per la forta tramuntana, les elevades temperatures i la baixa humitat. Durant les hores de màxima intensitat, el foc va obligar a tallar la carretera RD81, va afectar l’activitat del port i va provocar alteracions en alguns vols de l’aeroport de Perpinyà.
L’origen de l’incendi encara no s’ha determinat i haurà de ser objecte d’investigació. Les autoritats franceses mantenen una elevada vigilància pel risc de foc al departament dels Pirineus Orientals, després d’una jornada marcada per diversos incendis al sud de França.
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