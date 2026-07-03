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Els evacuats per l’incendi de Canet de Rosselló s’apleguen al centre d’acollida: «Ho hem perdut tot»

Més d’un miler de persones esperen poder tornar als càmpings per recuperar les seves pertinences

Afectats en una taula amb agents de policia al fons .

Afectats en una taula amb agents de policia al fons . / Gemma Tubert

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Xavier Pi / ACN

Gemma Tubert / ACN

Canet de Rosselló

Els evacuats per l’incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, s’han concentrat aquest divendres al centre d’acollida habilitat al municipi, on reben menjar, roba i assessorament per gestionar la pèrdua o recuperació de la seva documentació.

Durant el matí s’hi han format cues i s’hi han arribat a aplegar més d’un miler de persones, moltes de les quals encara esperen saber quan podran tornar als càmpings afectats per recuperar les seves pertinences.

A l’entrada del centre, els voluntaris pregunten als evacuats en quina zona s’allotjaven per determinar si podran accedir-hi de nou. En alguns casos, però, la zona on havien de passar les vacances ha quedat completament calcinada.

És el cas de l’Erica, una veïna d’Osca que feia tot just mitja hora que havia arribat al càmping Le Brasilia quan es va declarar l’incendi. Tot es va desencadenar en qüestió de minuts.

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