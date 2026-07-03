La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges d’aquí a dos o tres anys
El secretari de Mobilitat defensa el pagament per ús per finançar el manteniment de la xarxa i combatre la congestió i la sinistralitat
La Generalitat ha obert la porta a recuperar els peatges a les vies d’alta capacitat d’aquí a dos o tres anys, sempre que s’assoleixi un acord polític i amb el conjunt de l’Estat.
En una entrevista a SER Catalunya, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha defensat que un sistema de pagament per ús podria contribuir a conservar la xarxa viària i a distribuir millor el trànsit, especialment el de camions, entre l’AP-7 i les carreteres paral·leles.
Nadal ha emmarcat la proposta en la necessitat de donar resposta a la congestió i la sinistralitat de l’AP-7, per on circulen diàriament uns 15.000 camions a l’altura de la Jonquera i uns 35.000 al Vallès.
El Govern estudia que la tarificació afecti l’AP-7, l’AP-2 i altres vies d’alta capacitat, tant de titularitat de la Generalitat com de l’Estat.
Una mesura d’àmbit estatal
El secretari de Mobilitat ha subratllat que la recuperació dels peatges s’hauria d’aplicar al conjunt de l’Estat. “Seria incomprensible que els camioners o els cotxes circulessin lliurement pel conjunt d’Espanya i que, quan entressin a Catalunya, els fessin pagar”, ha afirmat.
Tot i situar els peatges com una de les possibles respostes, Nadal ha insistit que aquesta mesura s’hauria de combinar amb actuacions sobre les infraestructures.
En aquest sentit, ha defensat potenciar el transport ferroviari de mercaderies, amb més trens i terminals logístiques. Tanmateix, ha admès que aquesta alternativa només permetria retirar de la carretera entre 2.000 i 3.000 camions al dia.
Més carrils i millors carreteres alternatives
Nadal també ha reclamat ampliar la capacitat de l’AP-7 i ha recordat el compromís del Ministeri de Transports d’arribar als tres carrils i, en alguns trams, als quatre carrils al Penedès i al Vallès. També ha demanat millorar els enllaços de l’autopista.
A més, ha apostat per condicionar i desdoblar les carreteres paral·leles a l’AP-7 per distribuir millor el trànsit. Segons ha explicat, els camions tenen restringit el pas per alguns trams de l’antiga N-340 i de l’A-7 perquè aquestes vies no estan en condicions adequades o no estan desdoblades, fet que concentra la circulació a l’autopista.
En aquest context, el secretari de Mobilitat ha citat la futura B-40 com una possible alternativa a la B-30 al Vallès.
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