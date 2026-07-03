Paneque confirma que el Govern estudia recuperar el pagament a les autopistes
La consellera recorda que cal un acord d’àmbit estatal i que la mesura s’hauria de tramitar al Congrés dels Diputats
El Govern estudia recuperar el pagament a les autopistes mitjançant un sistema basat en criteris com l’ús de la via, el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que l’executiu treballa en una proposta per establir un sistema de pagament a les vies d’alta capacitat amb l’objectiu de reduir i ordenar el trànsit.
Paneque ha recordat, però, que per tirar endavant la mesura caldria arribar a un acord amb el Ministeri de Transports. A més, la proposta s’hauria de tramitar i aprovar al Congrés dels Diputats.
Un ús «molt intens» de les autopistes
La titular de Territori ha admès que, des que es va eliminar la tarificació, l’ús de les carreteres és «molt intens» i que l’accidentalitat continua sent «molt elevada».
Segons Paneque, un sistema de pagament com l’anomenada vinyeta permetria garantir un millor manteniment de les carreteres i contribuiria a gestionar el volum de circulació.
La consellera també ha remarcat que aquest model s’hauria d’implantar al conjunt de l’Estat i no només a Catalunya.
Ampliació de carrils i millora dels accessos
Més enllà d’una possible recuperació dels peatges, Paneque ha explicat que el Departament de Territori treballa per ampliar carrils «allà on sigui necessari».
En aquest sentit, ha assenyalat com a zones prioritàries el Vallès, el Penedès i les Terres de l’Ebre, i també ha apostat per millorar els accessos a l’AP-7.
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