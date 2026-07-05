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Terratrèmol davant la costa de Tarragona: de magnitud 2,7 i un quilòmetre mar endins

El sisme no ha estat percebut a Catalunya i no ha causat danys

La costa de Tarragona

La costa de Tarragona / EPC

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ACN

Tarragona

Un terratrèmol de magnitud 2,7 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta matinada de diumenge davant la costa de Tarragona, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sisme s'ha produït a les 03.43 hores a una profunditat d'uns 5 quilòmetres i amb l'epicentre uns quilòmetres mar endins davant la costa del Tarragonès, ha detallat l'ICGC. No ha estat percebut a Catalunya i no ha provocat danys.

L'últim terratrèmol s'havia produït el 23 de juny i també es va registrar a la costa de Tarragona. Va tenir una magnitud 2,3 a l'escala de Richter i tampoc va ser percebut per la població.

Via: Regió7

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