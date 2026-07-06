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Els Bombers activen un centre de comandament únic al complex central per la simultaneïtat d'incendis a Catalunya

S'han declarat focs de vegetació a Sentmenat, Artesa de Segre i Carme

Uns bombers treballen en un dels focus de l’incendi a la localitat de Calonge. | DAVID BORRAT / EFE

Uns bombers treballen en un dels focus de l’incendi a la localitat de Calonge. | DAVID BORRAT / EFE

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ACN

ACN

Cerdanyola del Vallès

Els Bombers de la Generalitat han activat un centre de comandament unificat al seu complex central, a Bellaterra, per la simultaneïtat de diversos incendis forestals importants en diferents punts de Catalunya. A banda del de les Gavarres, estabilitzat i en vies de control, aquest dilluns al migdia i primera hora de la tarda s'han declarat tres incendis més. Un a Sentmenat (Vallès Occidental), que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, on hi ha 54 dotacions terrestres i 12 aèries. El segon ha estat a Artesa de Segre (Noguera), amb 23 dotacions terrestres i quatre aèries. El tercer, de moment, és el de Carme i la Pobla de Claramunt (Anoia), amb 13 dotacions terrestres i dues aèries.

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