Els Bombers activen un centre de comandament únic al complex central per la simultaneïtat d'incendis a Catalunya
S'han declarat focs de vegetació a Sentmenat, Artesa de Segre i Carme
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Els Bombers de la Generalitat han activat un centre de comandament unificat al seu complex central, a Bellaterra, per la simultaneïtat de diversos incendis forestals importants en diferents punts de Catalunya. A banda del de les Gavarres, estabilitzat i en vies de control, aquest dilluns al migdia i primera hora de la tarda s'han declarat tres incendis més. Un a Sentmenat (Vallès Occidental), que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, on hi ha 54 dotacions terrestres i 12 aèries. El segon ha estat a Artesa de Segre (Noguera), amb 23 dotacions terrestres i quatre aèries. El tercer, de moment, és el de Carme i la Pobla de Claramunt (Anoia), amb 13 dotacions terrestres i dues aèries.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- Els Bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, però tardaran dies a extingir-lo
- No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot
- Necrològiques del 5 de juliol de 2026
- Un metge del Trueta viatjarà a Veneçuela carregat de material sanitari per ajudar els afectats pel terratrèmol