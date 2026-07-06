Els Bombers no poden protegir la urbanització del Farell, a Sentmenat, però concentraran les persones en lloc segur
L’objectiu amb el foc de l’Anoia és que no entri al Bruc i l’incendi que menys preocupa és el d’Artesa de Segre
Els Bombers han avisat que no poden protegir la urbanització del Farell, a Sentmenat, però concentraran les persones en lloc segur. L’inspector en cap, David Borrell, ha explicat que aquesta urbanització té les cases molt disseminades, “literalment dins del bosc”. “El que hem fixat és la protecció absoluta de les persones. Tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de Bombers amb la missió d’agrupar-los tots en un lloc segur i els protegirem”, ha dit. Aquest és l’incendi que més preocupa. Pel que fa al de l’Anoia, l’objectiu és que no entri al Bruc, però és una zona més compacta. El que preocupa menys és el d’Artesa de Segre, perquè ha començat a la part alta de Comiols i té un potencial de 500 hectàrees.
El foc no ha arribat al Farrell, però els Bombers admeten que serà “impossible” protegir aquesta urbanització si hi arriba l’incendi, que està a dins del bosc i té cases de fusta. Si el foc impacta en els habitatges s’haurà de treballar després en la seva extinció. L’objectiu, per tant, és intentar que el foc no afecti la carretera que puja a aquesta urbanització.
En una atenció al complex central dels Bombers, on han establert un centre de comandament únic, Borrell ha explicat que s’havien plantejat desallotjar aquest barri, i inicialment semblava que tenien unes quatre hores per fer-ho, però el foc s’ha accelerat i el temps s’ha reduït a 90 minuts, “un temps insuficient per exposar la població a aquesta vulnerabilitat que suposaria travessar l’incendi”.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha afegit que aquest és el foc que més preocupa, amb un potencial d’unes 2.000 hectàrees. De moment ja afecta unes 60 hectàrees, segons els Agents Rurals. Protecció Civil ha enviat un ES-Alert per demanar el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats per aquest foc. En concret, s’ha demanat el confinament de la urbanització el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellar del Vallès i Can Vinyals. Hi treballen 55 dotacions terrestres i 12 aèries.
L'incendi ha començat cap a les 14.22 hores en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'en Cisa. Ràpidament ha agafat velocitat i ha progressat per la vessant sud de la muntanya de Can Fruitós en sentit ascendent, fins a carenar a la part alta, assolint una velocitat de propagació de 850 metres per hora. També ha generat focus secundaris que han provocat nous incendis a la vessant nord. Els Bombers treballen per ancorar-lo a pistes i evitar la possible obertura del flanc dret, que és el que podria impactar sobre les primeres cases de la urbanització del Farell.
Incendi a l'Anoia
Pel que fa a l’incendi que s’ha originat a Carme, a Igualada, la preocupació és que faci el salt al Bruc i passi la C-15. Hi ha també perill de piroconvecció, és a dir, que es generi un pirocúmul com el del foc de les Gavarres el passat divendres.
Aquest incendi s'ha iniciat a les 16.27 hores al marge de la carretera BV-2131, entre la Pobla de Claramunt i Carme. Té un potencial de 6.000 hectàrees, si aconseguís saltar la C-15. Per prevenció s'han tallat aquesta via entre la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, i la BV-2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme.
Aquest incendi ha generat focus secundaris en direcció a Vilanova del Camí i ha afectat la urbanització de les Garrigues. A més, ha afectat també diversos edificis de la Pobla de Claramunt. Tot plegat ha obligat a fer diversos confinaments. De fet, aquest és el foc que obliga a confinar més gent. S’han emès dues ordres i ara la restricció afecta el sud d’Igualada, La Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, l’oest de Capellades i la Torre de Claramunt.
En aquests moments, els Bombers treballen en una àrea de 315 hectàrees. Hi han mobilitzat 174 efectius, 60 dotacions terrestres i nou mitjans aeris. S’hi estan destinant esforços especialment al flanc esquerre de l’incendi, que s’ha iniciat en una zona agrícola, però que també crema superfície forestal.
El tercer foc en importància és ara el d’Artesa de Segre. Borrell ha explicat que la preocupació és menor perquè ha començat a la part alta de Comiols, amb un potencial de 500 hectàrees. Si ho hagués fet a la part baixa, hagués estat “horrible”, ha dit, perquè el potencial seria de 100.000 hectàrees. L’avís s’ha rebut a les 16.23 hores i s’ha pogut estabilitzar a les 16.23 hores. Per a aquest incendi, els Bombers han mobilitzat un centenar d'efectius, 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris i l’àrea de treballat és de 33 hectàrees.
Simultaneïtat de focs
Parlon ha mostrat la preocupació per la simultaneïtat de focs i ha indicat que s’han activat tots els bombers possibles per afrontar aquesta situació. Ha recordat també que encara està actiu el foc de les Gavarres.
El Cos d'Agents Rurals ha estimat provisionalment que els tres incendis actius han afectat unes 60 hectàrees a Sentmenat (Vallès Occidental), prop de 225 hectàrees a Carme (Anoia) i unes 25 hectàrees a Artesa de Segre (Noguera). Paral·lelament, efectius del cos treballen en la investigació de les causes dels tres focs.
Pel que fa a les afectacions personals, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès una persona a l'incendi de Sentmenat, que ha rebut l'alta in situ. A l'incendi de Carme s'han atès tres persones amb ferides lleus, de les quals només una ha hagut de ser traslladada a l'Hospital d'Igualada.
Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Pla Infocat en fase d'emergència. Personal de l'operativa territorial s'ha desplaçat als centres de coordinació dels incendis per fer el seguiment de les afectacions i gestionar, conjuntament amb el CECAT, les necessitats que es puguin derivar de l'emergència.
A més, aquest dilluns al vespre s'ha convocat el comitè tècnic del Pla Infocat, amb la participació de tots els cossos d'emergència i organismes implicats, per valorar l'evolució de la situació i coordinar la resposta operativa.