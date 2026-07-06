Illa qualifica el relat d'Orriols sobre la immigració de "populisme de pa sucat amb oli"
El president de la Generalitat critica les receptes "fracassades" de l'extrema dreta sobre immigració
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha opinat aquest dilluns que els discursos de l'extrema dreta sobre la immigració com el de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, són "cque defensa "receptes del passat fracassades". Illa els ha qualificat així, després de ser preguntat en una entrevista a Rac1 per un possible auge d'Aliança Catalana en les pròximes eleccions, degut al relat que manté el partit sobre la immigració. Sobre l'inici del curs escolar al setembre, Illa ha promès que el Govern "farà tot el que hagi de fer" perquè "comenci bé". "Tot de cop no ho resoldré, toquem de peus a terra", ha afegit, a la vegada que ha demanat ser realistes perquè "es pot pagar el que es pot pagar".
Així mateix, ha defensat que l'acord educatiu permet que els mestres passin de ser a la cua en matèria retributiva a ser els tercers més ben pagats. "No ho estaven, però això ho hem resolt", ha constatat.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- Els Bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, però tardaran dies a extingir-lo
- No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot
- Necrològiques del 5 de juliol de 2026
- Un metge del Trueta viatjarà a Veneçuela carregat de material sanitari per ajudar els afectats pel terratrèmol