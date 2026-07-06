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Un incendi crema amb gran intensitat empès pel vent a Sentmenat i obliga a confinar diverses urbanitzacions

El foc s'ha iniciat en un camp de conreu però s'ha escampat i els bombers hi envien 35 dotacions

Vídeo | Un incendi forestal afecta una àrea forestal a Sentmenat

Vídeo | Un incendi forestal afecta una àrea forestal a Sentmenat

Redacció

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ACN

ACN

Sentmenat

Un incendi de vegetació crema des de les 14.21 hores a Sentmenat, al Vallès Occidental. Es tracta d'un incendi topogràfic que crema vegetació forestal amb intensitat ascendent al nord del polígon Mas d'en Cisa. Ha començat cremant un camp de conreu i ha agafat la vessant sud d'un turó. Les flames han carenat el turó per la zona del cap i el flanc dret. Els bombers prioritzen el flanc esquerre del foc, que en seria el motor i que llança focus secundaris. Hi ha un centenar d'efectius treballant a la zona amb 27 vehicles terrestres, tres helicòpters i quatre avions. Els Agents Rurals calculen que l'incendi afecta unes 10 hectàrees de moment.

Diverses urbanitzacions confinades

Protecció Civil ha enviat un ES-Alert per demanar el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats per l'incendi forestal iniciat a Sentmenat aquest dilluns al migdia. En concret, es demana el confinament de la urbanització el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellar del Vallès i Can Vinyals.

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