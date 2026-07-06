Un incendi crema amb gran intensitat empès pel vent a Sentmenat i obliga a confinar diverses urbanitzacions
El foc s'ha iniciat en un camp de conreu però s'ha escampat i els bombers hi envien 35 dotacions
Un incendi de vegetació crema des de les 14.21 hores a Sentmenat, al Vallès Occidental. Es tracta d'un incendi topogràfic que crema vegetació forestal amb intensitat ascendent al nord del polígon Mas d'en Cisa. Ha començat cremant un camp de conreu i ha agafat la vessant sud d'un turó. Les flames han carenat el turó per la zona del cap i el flanc dret. Els bombers prioritzen el flanc esquerre del foc, que en seria el motor i que llança focus secundaris. Hi ha un centenar d'efectius treballant a la zona amb 27 vehicles terrestres, tres helicòpters i quatre avions. Els Agents Rurals calculen que l'incendi afecta unes 10 hectàrees de moment.
Diverses urbanitzacions confinades
Protecció Civil ha enviat un ES-Alert per demanar el confinament de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats per l'incendi forestal iniciat a Sentmenat aquest dilluns al migdia. En concret, es demana el confinament de la urbanització el Farell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellar del Vallès i Can Vinyals.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- Els Bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, però tardaran dies a extingir-lo
- No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot
- Necrològiques del 5 de juliol de 2026
- Un metge del Trueta viatjarà a Veneçuela carregat de material sanitari per ajudar els afectats pel terratrèmol