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Illa defensa gestionar els boscos per frenar els incendis: "Si es tala un arbre, no ens hem d'espantar"

El president promet «arribar fins al final» per determinar el responsable de l’incendi a les Gavarres

Directe | Els Bombers descarten per ara controlar l'incendi de les Gavarres

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’intendent dels Bombers, David Borrell..

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’intendent dels Bombers, David Borrell.. / Rubén Moreno

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Quim Bertomeu

Barcelona / Girona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dilluns que per evitar els incendis cal començar a controlar amb més determinació la massa forestal que hi ha als boscos de Catalunya i això passa, segons el seu parer, per talar arbres quan sigui necessari. Per aquesta raó ha demanat comprensió quan calgui prendre aquestes mesures: «Quan vegem que es tala un arbre o és fa una franja de protecció no ens hem d’espantar, sinó que hem d’aplaudir perquè s’està fent el que s’ha de fer».

Ho ha dit en una entrevista a RAC-1, on ha explicat que aquesta massa forestal està creixent any rere any i «no s’està gestionant adequadament». Per fer-ho, ha promès posar a disposició dels ajuntaments i dels propietaris particulars els recursos necessaris. Per exemple, ha defensat que l’últim any han crescut d ’1,5 a 10 milions d ’euros les ajudes públiques per fer franges de protecció als boscos que contribueixin a frenar els incendis quan es declarin.

També ha reconegut que Catalunya arrossega un dèficit en la gestió dels seus boscos, per la qual cosa ha avisat que els problemes no se solucionaran «ni en un mes ni en un any». Per al president és clau que la població entengui que per avançar en la lluita contra el foc cal prendre mesures – com la tala d’arbres – que no sempre són populars. «Fins ara hem tingut una visió molt urbana del bosc, que no s’ofengui ningú», ha exposat.

Per al president, la prevenció contra els incendis té un punt de connexió amb la implantació de les energies renovables: cal prendre mesures que no sempre són compartides per tots. Així, ha defensat que cal tirar endavant el Plater, el pla territorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, tot i que hi hagi molts municipis que no ho vegin amb bons ulls. Illa ha advertit que Catalunya necessita posar-se al dia amb les renovables i que això passa de manera ineludible per posar «un 2% del territori» al servei d’instal·lar aquestes energies.

Les imatges de l'incendi a Mas Ambròs i Vall Repòs

Les imatges de l'incendi a Mas Ambròs i Vall Repòs

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Urbanització Mas Ambròs de Calonge / David Aparicio / DDG

L’origen de l’incendi de les Gavarres

L’incendi que crema a les Gavarres té com a presumpte origen el mal ús d’ una serra radial utilitzada per l’empleat d’una empresa subcontractada per la Generalitat. Aquest empleat ja ha passat a disposició judicial. El president ha promès «arribar fins al final» per conèixer el que ha passat. En aquest sentit, ha assegurat haver donat l’ordre a la Conselleria de Territori perquè col·labori «al màxim» per «esbrinar» el que ha passat.

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També ha demanat que els ciutadans no treguin conclusions abans que la justícia dictamini què ha passat. «El Govern farà el que hagi de fer, però no especulem. Hem de veure a veure què ha passat i quan l’avariem, actuarem», ha conclòs.

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