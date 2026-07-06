Salut reforçarà les plantilles dels centres d'atenció primària amb més pressió assistencial a l'estiu
El sistema sanitari públic disposarà d'entre el 84% i el 97% dels llits
El departament de Salut adaptarà les línies d'atenció del sistema sanitari públic per fer front als desplaçaments de població i les altes temperatures estivals. D'acord amb una nota de premsa d'aquest dilluns, en el marc de l'operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS) -activat des de l'1 de juny-, el departament reforçarà les plantilles dels CAP amb més pressió assistencial a l'estiu. A més, el sistema sanitari públic disposarà d'entre el 84% i el 97% dels llits. Salut desplegarà i coordinarà un seguit de mesures per adaptar-se la demanda pròpia del període estival i fer front a la calor intensa o molt intensa. El POCS compta amb un pressupost de 10,35 milions d'euros, destinat a reforçar l’atenció primària.
Els centres d’atenció primària i comunitària i els consultoris adaptaran els horaris d’obertura i tancament a la demanda prevista i es reforçaran les plantilles a les regions sanitàries on hi ha més pressió assistencial durant els mesos d’estiu. Els territoris amb més demanda es reforçaran amb 972 professionals més de diferents perfils, provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips, d'acord amb el comunicat de Salut.
Els serveis d’urgències solen experimentar un augment de la demanda en aquest període, especialment en zones costaneres i turístiques. Per això, es reforçaran els dispositius d’urgències hospitalàries de les zones més tensades, s’ampliaran els horaris dels PAC i s'augmentarà la capacitat assistencial dels seus equips. Així mateix, el SEM intensificarà la seva presència a través d’unitats de suport vital bàsic i avançat i incrementarà els seus recursos amb 21 ambulàncies addicionals arreu del territori.
Pel que fa a l’àmbit residencial, amb l’objectiu de minimitzar els riscos sanitaris i evitar descompensacions de salut previsibles, es mantindrà l’accés a serveis d’urgències i altres dispositius especialitzats, entre els quals figura la Taula d’Atenció al Pacient Fràgil del 061 Salut Respon, així com la difusió de recomanacions clíniques específiques als professionals.
En l’atenció hospitalària, el sistema sanitari públic manté una alta disponibilitat de llits convencionals i crítics: es disposarà d'un mínim del 84% de llits oberts durant el mes d’agost —que és el de menor activitat de tot l’estiu— i del 90% el juliol i el setembre.
Durant aquest període, la planificació quirúrgica s’organitzarà de manera que els centres puguin fer vacances, assegurant en tot moment una resposta adequada a les necessitats reals i a la població estacional. Alhora, es garantirà l'activitat quirúrgica que no accepta demora i la disponibilitat de llits per atendre les descompensacions agudes de pacients.
Durant tot el període de vigència del Pla es farà un seguiment continu de l’activitat assistencial i dels indicadors de salut pública, per poder reajustar les mesures en temps real i fer previsions fonamentades sobre l’evolució de la pressió assistencial.
Risc per calor
D’altra banda, el POCS, a més de coordinar les mesures i els recursos per fer front a la calor intensa o molt intensa, també té per objectiu predir les possibles situacions meteorològiques de risc per calor i minimitzar els efectes negatius de la calor intensa o molt intensa sobre la salut de la població, especialment dels grups més vulnerables.
Amb el lema ‘L’ABC de la calor’, Salut ha posat en marxa una campanya que ofereix consells per a un "estiu segur" amb publicacions en els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals i en les xarxes socials i web del departament.
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