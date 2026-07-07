Els Bombers alerten de "represes importants" a Sentmenat i de condicions meteorològiques "extraordinàriament crítiques"
El flanc dret és el que més preocupa i els veïns del Farell han de seguir confinats
L'incendi de Sentmenat ha arrencat el dia amb més complicacions de les que es preveien a primera hora del matí. El cap operatiu de Bombers, Eduard Martínez, ha informat que hi ha hagut "represes importants" de focus secundaris en el flanc dret del foc, que és el que s'estén cap a Caldes de Montbui. És per això que els veïns de la urbanització del Farell hauran de continuar confinats i no hi ha cap previsió de retorn per als que dilluns ja no van poder tornar a casa. La situació, a més, es veu agreujada per condicions meteorològiques "extremadament crítiques", amb una marinada seca de component sud-oest. En les pròximes hores, la prioritat dels Bombers serà intentar contenir el perímetre, ja que actualment és molt inestable.
Els Bombers detallen que l'incendi de Sentmenat ha cremat "amb molta intensitat" i lamenten també l'aparició "massiva" de focus secundaris. Tot i que a primera hora del matí s'apreciava cert optimisme al centre de comandament, la realitat és que amb la sortida del sol la situació ha canviat.
Les represes han estat una realitat i la prioritat ara és poder-les controlar per evitar que l'incendi es continuï propagant amb virulència. La superfície cremada és ara d'unes 100 hectàrees i el potencial de l'incendi arriba a les 2.000 hectàrees en aquesta zona del Vallès.
Amb tot, l'objectiu dels Bombers és poder estabilitzar l'incendi al llarg del dia, a l'espera de com sigui l'evolució meteorològica, especialment a les hores centrals de la tarda, on la previsió a partir de les 18 h és especialment crítica, segons ha detallat Eduard Martínez.
Veïns confinats i casals d'estiu tancats
D'altra banda, l’evolució de l'incendi es viu també de manera preocupant des dels municipis més directament afectats. A Sentmenat hi ha confinada la urbanització Can Vinyes i Mas d'Encisa. A Caldes de Montbui continua també confinat el nucli del Farell, al capdamunt de la muntanya.
L'alcalde calderí, Isidre Pineda, detalla que el nucli té una única carretera d'accés i se situa a vuit quilòmetres del nucli, el que el converteix en un punt especialment "delicat". Pineda recorda que aquest dimarts "és important que no hi hagi desplaçaments ni autoevacuacions".
L'alcaldessa de Sentmenat, Montserrat Rueda, ha detallat també que com a mesura de "prudència" s'ha decidit tancar els casals d'estiu al municipi: "Ens hem trobat amb molt de fum al municipi i la gent estava angoixada. Hem preferit que la gent es quedi al màxim de tranquil·la a casa seva, que és el millor que podem fer".
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