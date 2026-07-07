Els Bombers estabilitzen l'incendi de l'Anoia i s'aixeca el confinament als municipis afectats
Es mantenen tallats tots els accessos al perímetre del foc i es demana no acostar-se a la zona
Protecció Civil ha enviat aquest dimarts al matí un missatge ES-Alert per aixecar el confinament a les zones i municipis afectats per l'incendi de l'Anoia. Al missatge es concreta que es mantenen tallats tots els accessos al perímetre de l'incendi i es demana no acostar-se a la zona i continuar atents a les indicacions de les autoritats. Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat el foc pocs minuts després de les vuit.
A la roda de premsa de les 8 del matí, l'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha dit que només es manté el confinament "només queda dins de l'urbanització de les Garrigues que mantenim confinament perquè està dins el perímetre". Aquesta urbanització ha estat una de les més afectades pel foc. Segons Borrell, "sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir".
El confinament va començar dilluns a la tarda i en un primer moment es va demanar a l'oest de Capellades, la Torre de Claramunt i a zones d'alguns municipis. Posteriorment, es va ampliar el confinament al sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí.
Aquesta nit, els Bombers de la Generalitat han continuat treballant en la simultaneïtat d'incendis que afecta Catalunya. Al foc de l'Anoia han fet maniobres per consolidar el flanc dret i el cap. En aquest cas hi han treballat una cinquantena de dotacions terrestres i amb previsió de la reincorporació immediata dels mitjans aeris. La Unitat Militar d'Emergències, que es va incorporar ahir al vespre, seguirà treballant al foc de l'Anoia.
Aquest incendi ha estat el que "més implicació ha tingut en interfície urbana", segons afirmen des del cos d'emergències. Les flames han causat afectacions fins a quatre indústries de la Pobla de Claramunt.
Via: Regió7
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