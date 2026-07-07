Paneque avisa que “no serà fàcil ni ràpid” canviar el model de gestió de boscos per a evitar incendis
Territori tindrà aquesta setmana l’informe amb la informació requerida a l’empresa del foc de les Gavarres
Rafa Garrido (ACN)
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha avisat aquest dimarts que, tot i que l’executiu està “impulsant des de l’any passat un canvi de mentalitat” en la manera de gestionar i netejar els boscos i la massa forestal, el procés “no serà fàcil ni ràpid”. És per això que segueix demanant “molta prudència” a l’hora d’afrontar els períodes de perillositat com l’actual. Pel que fa a les investigacions iniciades sobre l’origen de l’incendi de les Gavarres, Paneque ha confirmat que aquesta setmana tancaran l’informe amb tota la informació requerida a l’empresa del treballador que feia servir una radial i que podria haver iniciat el foc. Quan estigui tancat, Territori decidirà “si hi ha alguna afectació cap a l’empresa”.
Paneque ha volgut insistir en el missatge del president, Salvador Illa, que cal un canvi de mentalitat respecte de la gestió forestal. “S’han de tallar arbres, fer tallafocs i recuperar alguns espais oberts”, ha dit en repassar com estan els incendis actius aquest dimarts i referir-se a l’acció de Govern per a intentar evitar-ne més. En aquest sentit, aquest dimarts a la tarda ella mateixa i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, es reuniran amb els grups parlamentaris per a explicar-los aquesta estratègia de l’executiu i oferir-los informació sobre com s’han gestionat el control i extinció dels múltiples focs iniciats a Catalunya durant l’onada de calor.
I és que Paneque busca la complicitat política per a una gestió forestal que requereix, assegura, d’un impuls i un “canvi de mentalitat” i d’estratègia. A més, avisa que no és una solució que pugui donar-se de forma immediata i, per tant, requereix de continuïtat i sostenibilitat en el temps. “Cal fer un exercici d’honestedat. El canvi en la gestió dels boscos no serà fàcil ni ràpid, son molts anys d’acumulació de massa forestal. I tampoc netejarem tot d’avui per a demà. Però cal acompanyar i entendre la situació”, ha sentenciat la consellera. A partir de dimecres, a més, Paneque, Dalmau i el conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, es veuran amb alcaldes dels municipis afectats pels diferents incendis.
Pel que fa a les investigacions sobre l’origen de l’incendi més gran d’aquests dies, el que ha afectat a les Gavarres i a diversos municipis de l’Empordà, Paneque ha explicat que des del Departament han requerit molta informació a l’empresa subcontractada per Territori i per a la que treballava l’operari de manteniment que utilitzava una radial subcontractat. Se li ha demanat, segons ha explicat, quina comunicació es va fer als treballadors sobre l’onada de calor i les restriccions del pla Alpha, el material que es dispensava als treballadors, els protocols que es van aplicar i com es va procedir. Segons Paneque, l’empresa ha “col·laborat bé i en tot moment”. Aquesta setmana es tancarà l’informe del departament amb tota aquesta informació i posteriorment es decidirà si el grau de responsabilitat pesa sobre l’empresa i quina afectació pot tenir això sobre la companyia.
Per últim, la consellera ha insistit en demanat a ciutadans i empreses que siguin cursos, que compleixin amb les recomanacions i que, així, ajudin a evitar focs com els dels darrers dies. “Avui el repte no és només evitar que s’iniciï un incendi, sinó també minimitzar que es converteixin en episodis fora de la capacitat d’extinció. La prioritat és reduir-ne la propagació, tallar la massa forestal i que els equips puguin controlar els incendis”, ha afegit.
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