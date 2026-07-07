Protecció Civil limita la sega entre les 12 i les 18 hores als municipis del Pla Alfa nivell 4 d'Agents Rurals
El Govern insisteix que el risc d’incendi és "extrem" i prohibeix les activitats falleres, amb foc i l’ús de pirotècnia
Protecció Civil manté activat en fase d’alerta el Pla Territorial de Protecció Civil (PROCICAT) per calor intensa. Les previsions meteorològiques indiquen que l’onada de calor serà "persistent" i que s’intensifica, fet que obliga a extremar les precaucions per a la salut i augmentar la vigilància per l’elevat risc d’incendi. Segons una nota de premsa d'aquest dimarts al migdia, s'han limitat les activitats pels municipis inclosos dins del Pla Alfa nivell 4 del Cos d’Agents Rurals (214 municipis de 24 comarques). Així, les tasques de sega es limiten entre les 12 i les 18 hores, i es prohibeixen les activitats culturals falleres i activitats amb foc, així com amb material pirotècnic, als municipis afectats.
A més, per demà s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'Obac, fet que eleva a set els espais naturals amb accés restringit.
Als municipis inclosos dins del Pla Alfa nivell 4 es restringeix l'accés, a peu o amb vehicle, als espais naturals de caràcter forestal; es prohibeixen activitats d'educació en el lleure tipus acampada, ruta i ruta esportiva; les activitats vinculades a cases de colònies s'han de fer a l'interior d'edificacions si disposen de mesures de prevenció d'incendis o, en cas contrari, suspendre-les; se suspenen les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres i als vorals; se suspèn la sega de les cunetes; la celebració de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc; es prohibeix l'ús de material pirotècnic, i es prohibeix la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc entre les dotze del migdia i les vuit del vespre.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha indicat que les temperatures estaran per sobre la mitjana ben bé fins a finals de la setmana vinent. Això pot comportar afectacions per a la salut de les persones, especialment les que visquin al litoral i prelitoral on també hi ha avisos per calor nocturna, d'acord amb la nota de premsa.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 89 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 61% han requerit l’activació d’una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, i un 39% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon.
Protecció Civil també ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.
Com a consells generals, Protecció Civil ha demanat a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l’exterior sobretot a les hores de més calor; i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins un cotxe amb les finestres tancades.
El pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) es manté en fase d’emergència pel perill extrem d’incendi en algunes comarques i per fer seguiment dels incendis que es vagin produint.
Carreteres tallades
Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que diverses carreteres continuen tallades a causa d'incendis. Es tracta de la BV-2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme, la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge i la GIV-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge. D'altra banda, a la GIV-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i a la GIV-6703 entre Quart i Madremanya, només es permet el pas als veïns.
A més, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha tallat la circulació de les línies R6 i R60 entre Capellades i Igualada a petició de Bombers de la Generalitat, per la proximitat de l’incendi que afecta l’Anoia.
Els Bombers de la Generalitat continuen treballant intensament per fer front a l’episodi de simultaneïtat d’incendis forestals. Així, mantenen els corresponents dispositius operatius als incendis de Sentmenat, que continua actiu; a l’Anoia i la Bisbal d’Empordà, que estan estabilitzats i a Artesa de Segre, ja controlat des d’ahir a la tarda. En tots aquests incendis, els Bombers hi treballen amb dotacions terrestres i aèries.
Els Bombers han estat activats a les 13.11 hores per extingir un nou incendi de vegetació que hauria començat a zona agrícola i que afecta també vegetació forestal, a Savallà del Comtat. Aquí, els Bombers hi treballen amb 20 dotacions, 3 de les quals són aèries.
D’altra banda, han activat diverses dotacions aèries i terrestres per realitzar el rescat de dues persones que estaven extingint un incendi que s’havia produït en un mas. Aquest incendi, tot i afectar també vegetació, no ha progressat.
A conseqüència d’aquest episodi de simultaneïtat d’incendis forestals, els Bombers de la Generalitat han fet una "mobilització extraordinària" del seu personal, que pràcticament està doblat, tal com ha conclòs la nota de premsa.
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