Desarticulen 'Els 300', un grup criminal juvenil relacionat amb agressions, robatoris i tràfic de drogues
El grup 'Els 300' operava de forma jeràrquica i amb violència extrema com a mecanisme de control territorial i cohesió interna
Els Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) i la Guàrdia Urbana han desarticulat un grup violent juvenil relacionat amb múltiples agressions, robatoris violents, temptatives d’homicidi i tràfic de drogues amb epicentre a Barcelona i l'àrea metropolitana. La investigació va finalitzar el mes de maig amb la detenció de 18 persones, 6 d’elles menors d’edat. L'organització 'Els 300' operava de forma "estructurada i jeràrquica" amb repartiment de rols i utilitzava la "violència extrema" com a mecanisme de control territorial i cohesió interna. Així ho han explicat l'inspector de la DIC, José Ángel Merino, i l'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, en roda de premsa aquest dimecres a la comissaria dels Mossos de les Corts.
Els Mossos de la DIC i el Servei d’informació i la Unitat d’Investigació de la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un entramat criminal juvenil violent, amb epicentre a la ciutat i la seva àrea metropolitana, relacionat amb múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de substàncies estupefaents.
L'inspector Merino (DIC) i l'intendent Guzmán (Guàrdia Urbana) han explicat els detalls de la investigació. L'organització 'Els 300' actuava en el marc d’una estructura "estable, organitzada i jerarquitzada", realitzant accions violentes que tenien continuïtat en el temps, i utilitzant xarxes socials per promoure la seva capacitat violenta, tal com han apuntat.
En el marc d’aquesta investigació, el 19 de maig es van dur a terme diverses entrades i escorcolls a Montcada i Reixac, Ripollet i Barcelona, amb un balanç de 18 persones detingudes -12 majors d’edat i 6 menors- com a presumptes membres de l'entramat criminal. Tots els detinguts són homes, excepte una menor que és una noia.
Se’ls relaciona amb els delictes de pertinença a grup criminal, tinença d’armes, tràfic de drogues, robatoris violents, lesions i temptatives d’homicidis. Els agents també van intervenir una arma de foc municionada, diversos matxets i ganivets, esprais de defensa, passamuntanyes i defenses extensibles.
L'intendent Guzmán ha subratllat durant la roda de premsa que el grup 'Els 300' "està ara mateix desmantellat", i l'inspector Merino ha reiterat la "satisfacció" després de l'operatiu policial, on s'incloïa una desena de procediments judicials, amb desenes de víctimes.
Accions a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris
La investigació es va iniciar el mes de juny de l’any passat, arran de la detecció d’aquest grup format principalment per joves, alguns menors d’edat, que participaven de manera reiterada en enfrontaments violents amb altres grups.
Els investigadors van constatar que ocupaven i controlaven espais públics de diversos punts de la ciutat, especialment places dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, on desenvolupaven la seva activitat i reforçaven la seva presència.
A mesura que avançava la investigació, es va detectar un increment "progressiu" de la violència, tant pel que fa a la freqüència dels incidents com a la seva gravetat, tal com han insistit els representants de Mossos i la Guàrdia Urbana.
Al capdavant de l’organització hi havia el líder que coordinava les activitats delictives, impartint ordres i supervisant tant les agressions violentes com el tràfic de drogues. Per sota d’aquest nivell, diversos membres actuaven com a coordinadors operatius, responsables de la planificació i execució de les accions, mentre que un tercer nivell estava integrat pels denominats soldats, encarregats de materialitzar les agressions i altres activitats il·lícites.
En aquest tercer nivell, s’ha acreditat la presència i utilització de menors d’edat com a executors materials d’accions violentes.
Rostre cobert amb passamuntanyes
Els investigats actuaven sovint amb el rostre cobert amb passamuntanyes per dificultar la seva identificació i utilitzaven armes blanques de grans dimensions, com ara matxets i ganivets. Aquest modus operandi incrementava "significativament" el risc per a les víctimes, que en alguns casos van patir ferides greus consistents amb talls profunds a les extremitats.
Les agressions es produïen habitualment de manera grupal, fet que dificultava la identificació dels autors principals. Les víctimes eren majoritàriament joves, en molts casos relacionats amb altres grups juvenils, tot i que també hi havia episodis en què les agressions es dirigien a persones escollides a l’atzar.
Durant aquests enfrontaments, els presumptes autors aprofitaven la situació també per cometre robatoris violents, i sostreien objectes personals a les víctimes.
Tràfic de drogues com a eix econòmic
El tràfic de drogues, principalment de 'tusi' o cocaïna rosa, era un dels pilars estructurals del finançament i la sostenibilitat econòmica d’aquesta organització, tal com ha subratllat l'intendent. Aquesta activitat reforçava el seu funcionament com a un entramat criminal "estable" i amb capacitat econòmica pròpia.
Els investigadors han acreditat una estructura de negoci "consolidada", amb repartiment de guanys, fet que reforçava la hipòtesi d’una activitat criminal professionalitzada.
Els beneficis obtinguts d’aquesta activitat il·lícita no només permetien el sosteniment econòmic del grup, sinó que també contribuïen directament a finançar altres activitats delictives, especialment les vinculades amb la violència organitzada, com l’adquisició d’armes blanques, la logística dels desplaçaments i el manteniment de la seva capacitat operativa.
Xarxes socials i producció musical
Els investigats reforçaven la seva identitat de grup mitjançant contingut audiovisual i musical difós a les xarxes socials. Els seus integrants feien un ús intensiu d’aquestes xarxes amb l’objectiu de promocionar-se i difondre les seves activitats delictives, així com per facilitar la cohesió i normalització de les conductes violentes.
Utilitzaven així les xarxes socials com a eina de comunicació, captació i projecció, publicant continguts amb simbologia del grup, exhibició d’armes i referències explícites a activitats violentes o delictives.
Aquest ús de les plataformes digitals respon a una dinàmica detectada en altres agrupacions juvenils urbanes, on les xarxes esdevenen un "element clau" per reforçar la identitat del grup, el sentiment de pertinença, la seva cohesió interna i la seva capacitat d’intimidació, segons han reiterat els portaveus policials.
Els investigadors també han acreditat que el sentiment de pertinença s’ha realitzat a través de la producció i difusió de contingut audiovisual propi (amb cançons enregistrades pels mateixos integrants) publicat a internet.
En aquests materials, els investigats fan referències directes a la seva pertinença al grup, reforçant la idea d’un col·lectiu estable, cohesionat i amb la voluntat de projectar identitat i presència.
Assassinat al parc de la Pegaso
Durant la roda de premsa, l'inspector Merino ha evitat valorar si el grup 'Els 300' té cap relació amb l'assassinat d'un menor de 15 anys, la setmana passada al parc de la Pegaso de Barcelona. L'inspector sí que ha admès que l'organització criminal operava en aquest parc, si bé no era una de les seves ubicacions "principals".
Sobre aquesta mort, la secció de violència contra la infància i l'adolescència del tribunal d'instància de Barcelona va decretar ahir presó provisional sense fiança per a l'home detingut pels fets, tal com havia demanat la fiscalia.
La causa està oberta per homicidi. Els Mossos van detenir dissabte un home pels fets de la nit de dijous passat.
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