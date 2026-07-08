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Provoca un foc a la Pobla de Claramunt amb una bengala un dia després de l'incendi forestal

En localitzar-lo, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local li van intervenir més material pirotècnic

El material pirotècnic intervingut a un home aquest dimecres a la Pobla de Claramunt.

El material pirotècnic intervingut a un home aquest dimecres a la Pobla de Claramunt. / Mossos d'Esquadra

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Andrea Izquierdo

Manresa

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Capellades han detingut un home de 46 anys per haver provocat un incendi amb una bengala a la Pobla de Claramunt, només un dia després del foc que ha calcinat més de 500 hectàrees a l'Anoia. Segons la investigació, en encendre la bengala aquesta va sortir disparada fins a una zona boscosa, on va originar un petit incendi. En localitzar el presumpte autor dels fets, els agents li van trobar diversos petards, dos encenedors i quatre bengales, una de les quals ja havia estat utilitzada.

Concretament, els serveis d'emergència van rebre un avís aquest dimarts pels volts d'1/4 de 5 després que diversos testimonis observessin com una bengala sortia del nucli antic de la Pobla de Claramunt i caigués en una zona boscosa propera a la riera. Quan els agents dels Mossos d'Esquadra van arribar a l'altura del carrer Major, diversos testimonis els van informar que havien vist com una bengala era llançada des d'un edifici proper i que queia en una zona boscosa. El petard va acabar provocant un petit foc.

VÍDEO | Imatges de l’incendi a la Pobla de Claramunt, a Sentmenat, gravades per un veí

VÍDEO | Imatges de l’incendi a la Pobla de Claramunt, a Sentmenat, gravades per un veí

Els agents es van adreçar al punt indicat pels veïns i van comprovar que efectivament hi havia un incendi. En aquell moment, un vehicle de Bombers i dos de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) ja estaven treballant en les tasques d'extinció.

L'incendi va ser controlat ràpidament pels efectius de Bombers i de les ADF que es trobaven a la zona participant en les tasques relacionades amb l'incendi forestal que afecta el municipi. Precisament, aquest ha estat un dels termes municipals més afectats pel foc originat a Carme, amb diverses indústries i habitatges calcinats. Com a conseqüència de la bengala, van cremar aproximadament 25 metres lineals de matolls situats al marge del pàrquing, concretament a la banda que limita amb la riera.

Paral·lelament, agents de la Policia Local de Capellades, que també estaven avisats i buscaven possibles implicats amb el foc, van trobar un home al carrer Tres Fonts, al costat d'un envàs d'un producte químic. Davant les circumstàncies observades, els agents van procedir a identificar-lo i van informar els Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar fins al lloc.

Un cop allà, agents de la Policia Local de Capellades i dels Mossos d'Esquadra van escorcollar l'home i li van localitzar dos encenedors: un d'ús habitual per a tabac i un altre de recarregable, tipus cuina. A més, a terra van trobar diversos petards.

Posteriorment, en accedir a l'interior del domicili, els agents van observar una bengala ja utilitzada. També van localitzar una bossa amb tres bengales de grans dimensions —similars a la presumptament utilitzada—, dues bengales petites i diversos petards. L'home va reconèixer davant dels agents que les bengales eren seves i que havia estat ell qui havia llançat la bengala cap a la riera.

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Per aquests fets, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Capellades van detenir l'home, de 46 anys, que va ser traslladat a les dependències policials de la comissaria d'Igualada.

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Via: Regió7

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