Els Mossos identifiquen la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida
La policia ho atribueix a les gestions d'investigació ja obertes, després que avui se n'hagi difós un retrat fet amb IA
Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, de la qual s'investiga si la mort té un origen criminal. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat robot de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Finalment, els Mossos han indicat que la identificació s'ha pogut fer gràcies a les gestions d'identificació que tenien obertes.
El retrat difós a les xarxes socials aquest dijous per intentar identificar la víctima recreava el seu rostre i la roba que duia quan va ser localitzada. La policia demanava la col·laboració ciutadana després que les comprovacions als registres de persones desaparegudes i els canals policials estatals i internacionals no haguessin donat cap resultat. A través de les xarxes socials han comunicat que finalment s'ha pogut identificar i agraeixen "l'ajuda" i "totes les informacions" que els ha fet arribar la ciutadania.
La policia explicava inicialment que la víctima tenia entre 25 i 35 anys, que no portava cap document d'identitat i que vestia una camisa llarga rosa, unes malles blaves per sota del genoll i unes sabatilles esportives negres. Finalment, la identificació ha permès esbrinar que la dona tenia 50 anys i que era de nacionalitat espanyola.
El cap de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a la Regió Policial Ponent, l'inspector Sergi Mesalles, explicava abans de fer-se públic que s'ha pogut identifica la víctima que aquest era "el primer pas" per poder reconstruir la seva vida i determinar què li va passar.
Decisió gairebé extraordinària
Segons ha dit, la policia ja ha esgotat "els mecanismes policials propis" per identificar-la, incloses consultes al Registre Central de Persones Desaparegudes, comprovacions lofoscòpiques i difusió internacional a través d'Interpol, totes amb resultat negatiu.
Mesalles ha qualificat de "gairebé extraordinària" la decisió de difondre la reconstrucció de la víctima i ha explicat que s'ha recorregut a la intel·ligència artificial per obtenir una imatge "molt fidel" tant del rostre com de la vestimenta, evitant alhora difondre fotografies reals del cadàver. "És un pas que hem meditat molt bé i respon a una necessitat que tenim per poder avançar en aquesta investigació", ha afirmat. La jutgessa i la Fiscalia han autoritzat la difusió de la imatge.
El cadàver presentava elements "compatibles amb certa violència"
L'inspector ha indicat que el cadàver de la dona presenta "una sèrie d'elements compatibles amb certa violència", si bé ha remarcat que encara s'ha de determinar si aquesta mort que consideren violenta té "un rerefons o una etiologia criminal". En aquest sentit, ha recordat que una mort violenta també pot correspondre a un accident o a un suïcidi i ha insistit que, a hores d'ara, els investigadors no descarten cap hipòtesi. Tampoc ha volgut confirmar si una de les línies d'investigació és que la víctima hagués estat llançada al riu, tot i admetre que és una possibilitat que la policia estudia.
El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís que hi havia un cos surant al riu Segre a l'altura del pont Nou, a la zona dels Instituts de Lleida. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius dels Mossos i dels Bombers, que van retirar el cos de l'aigua. La investigació va determinar que es tractava d'una dona i que la mort s'hauria produït poc abans de la troballa, tot i que encara no se n'ha pogut determinar la causa exacta.
Els investigadors també han pres declaració als testimonis que es trobaven a la zona i han fet gestions entre les persones que freqüenten aquella zona del riu Segre, sense obtenir informació rellevant. Mesalles ha assegurat que qualsevol informació que arribi arran de la difusió de la imatge serà analitzada i comprovada per si pot contribuir a identificar la víctima o aclarir les circumstàncies de la seva mort.
El cadàver localitzat el mateix dia a Utxesa no està identificat
El mateix 3 de juny, però al matí, els serveis d'emergència també van localitzar un altre cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, al terme municipal d'Aitona (Segrià). En aquest cas, es tractava del cadàver d'un home que, segons els Mossos, podria portar diversos dies a l'aigua. La policia va descartar des del primer moment qualsevol relació entre les dues troballes. Mesalles ha explicat que aquest segon cos continua pendent d'identificació, però que no presenta indicis de criminalitat.
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