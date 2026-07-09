Sondeig de la Generalitat
Enquesta CEO: El suport a la independència de Catalunya puja sis punts i torna a registres del 2020
Enquesta CEO: Aliança Catalana superaria Junts i seria la tercera força amb el PSC a la baixa i ERC a l’alça
Jose Rico
L’independentisme català pren oxigen al primer baròmetre de l’any del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. Per primera vegada en sis anys, el suport a la secessió arriba al 45% davant de la pregunta de què votarien els catalans en un hipotètic referèndum d’autodeterminació. El ‘sí’ ha pujat sis punts en la primera meitat de l’any, ja que en l’anterior sondeigdel Govern, el novembre del 2025, aquest percentatge se situava en el 39%. Des del 2020 no es donava una dada de suport a la independència tan alta, cosa que ha fet retrocedir els partidaris del ‘no’, que baixen dos punts, tot i que continuen sent majoria, amb el 51% dels vots.
Va ser en el primer sondeig d’aquest any quan el sí a la ruptura va baixar per primera vegada del 40% en una enquesta del Govern i va obtenir la seva pitjor dada des del 2011, l’any anterior al començament del procés. El no en un eventual referèndum s’ha imposat al sí a tots els baròmetres des de fa set anys, la distància dels quals mai havia superat els 11 punts fins fa un any, i sempre movent-se entre el 47% i el 52% des del 2019. En canvi, el sí que havia sigut l’opció majoritària en algunes enquestes en els quatre anys anteriors, havia arribat l’octubre del 2017 al 49%, però des de fa cinc anys no passa del 45%.
Coincidint amb el fort ascens d’Aliança Catalana, el partit d’extrema dreta independentista que dirigeix l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, l’enquesta del CEO reflecteix un creixement rellevant del sentiment independentista, fins i tot més enllà de la hipòtesi d’un referèndum. A la pregunta de què hauria de ser Catalunya, el 36% dels catalans es decanten per un Estat independent, una opció que va ser majoritària durant el procés però que no liderava les preferències des de finals del 2023. Ara es posa de nou al capdavant després de sumar quatre punts en els últims vuit mesos. Els partidaris del model autonòmic, en canvi, han baixat tres punts i es queden en el 30%, mentre que els defensors de la via federal repeteixen en el 22%.
Resulta interessant observar el desglossament d’aquesta pregunta per electorats per comprovar, per exemple, que només la meitat dels votants d’Aliança Catalana (55%) advoquen per una Catalunya independent, mentre que un de cada quatre (26%) defensen un Estat dins d’una Espanya federal i el 14% avalen l’statu quo autonòmic.
Amb tot, l’aposta pel diàleg creix de forma molt significativa entre els catalans. En concret, el 80% dels ciutadans creuen que la millor manera de defensar Catalunya és mitjançant la negociació i el diàleg amb el Govern central i la resta d’autonomies, una tendència transversal entre tots els electorats.
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