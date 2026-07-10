Mor un temporer de 64 anys a Seròs mentre collia fruita a més de 40 graus
La Inspecció de Treball investiga les causes del sinistre i està pendent de l’autòpsia per determinar si va ser un accident laboral i si l’empresa contractant va cometre una negligència
Gabriel Ubieto
Un temporer ha mort després de desplomar-se mentre collia fruita en una finca agrícola al terme municipal de Seròs, al Segrià. L’empleat, de 64 anys, segons ha informat l’agència ACN, va patir el que presumiblement seria un cop de calor. El sinistre va tenir lloc dimecres passat, cap a la una del migdia, quan les temperatures a la zona superaven els 40 graus i les agències meteorològiques van emetre alertes vermelles per risc elevat. El temporer va ser traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova, a Lleida, i va morir dijous passat.
La Inspecció de Treball dependent de la Generalitat de Catalunya està investigant les causes i el context del sinistre per determinar si es tracta d’un accident laboral i la possible responsabilitat de l’empresa contractant, segons confirmen a EL PERIÓDICO fonts de l’organisme. L’autoritat laboral està pendent de l’autòpsia per avançar en el seu expedient. La víctima vivia a la ciutat de Lleida, segons ha avançat el diari «Segre».
El sinistre de Seròs té moltes similituds amb el cas d’un altre temporer que va morir l’any passat per aquestes mateixes dates. Aleshores, el succés va tenir lloc a Alcarràs, a pocs quilòmetres de Seròs. Aquesta mateixa zona, l’anomenada subcomarca del Baix Segre, concentra cada estiu les temperatures màximes de Catalunya. En aquell cas, Gheorghe Vranciu va morir als 61 anys (tres menys que la víctima d’aquest any) mentre treballava a les tres de la tarda, també a uns 40 graus.
Dimecres, durant el dia àlgid de l’onada de calor a Catalunya, es van activar diversos avisos vermells per calor. Tant l’Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) com el Servei Meteorològic de Catalunya van activar avisos de nivell vermell davant de temperatures de més de 40 graus en diverses comarques catalanes. Al Segrià, concretament, es van arribar a registrar temperatures per sobre dels 42 graus durant diversos dies seguits i, justament per això, es van encadenar diversos avisos seguits de nivell vermell i taronja entre dilluns i dijous. Els registres indiquen que dimecres a Lleida es van assolir màximes de fins a 41,9 graus amb una taxa d’humitat del 34%, cosa que a la pràctica va poder suposar una sensació tèrmica pròxima als 44 graus.
Alerta vermella
La normativa laboral vigent estableix que les empreses han d’adaptar la seva operativa a les alertes climàtiques de les agències oficials. En cas de semàfor vermell o taronja, les companyies han d’activar protocols específics per protegir la salut dels seus treballadors. I, en cas de no poder garantir-la, aturar totalment l’activitat.
En aquesta època de l’any, la collita en aquesta zona del Baix Segre es concentra en les diferents varietats de préssec i nectarina, que arriben després de la de cireres i albercocs, que ja s’han donat per acabades als mateixos municipis.
Durant l’estiu del 2025, la campanya de la fruita a Lleida va mobilitzar una xifra estimada d’entre 30.000 i 45.000 treballadors temporers. Aquesta xifra global inclou tant les persones dedicades a la collita als camps com les que van treballar als magatzems de confecció i a les cambres frigorífiques. Un percentatge elevat d’ells procedien de Colòmbia, el Marroc i altres països de l’Àfrica subsahariana (com el Senegal), a més de ciutadans de l’Europa de l’Est.
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