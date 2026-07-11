El Govern activa el desplegament del Pla de Pobles amb la primera convocatòria de 100 milions prevista per a l'octubre
Les subvencions van de 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins a sis milions a capitals de comarca
ACN
El Govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles, amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb ERC en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Vergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria, amb 100 milions d'euros, es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu l'abril del 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als sis milions per a capitals de comarca.
El Pla de Pobles és dirigit a 807 ens locals: tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis.
Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin com a mínim actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica.
Les actuacions que es podran finançar pel que fa a la rehabilitació de nuclis urbans van des de la millora de l'accessibilitat o il·luminació fins a la de places i carrers i les xarxes urbanes visibles, com ara paviments i drenatge sostenible. En el cas del patrimoni, els ajuts estan destinats a la rehabilitació d'edificis patrimonials d'ús públic, la recuperació d'elements patrimonials com fonts, murs o camins històrics, la millora de paisatge urbà tradicional o l'impuls al turisme rural.
Pel que fa a la rehabilitació d'habitatge, el pla preveu que es faci en nuclis antics, la millora de l'eficiència energètica, de l'accessibilitat i l'adquisició i rehabilitació per a lloguer assequible. Finalment, el pla també contempla ajudes per a l'impuls de les infraestructures necessàries per poder acollir polígons d'activitat econòmica.
Els plans d'actuació podran destinar fins a un 20% del pressupost total a despeses de suport tècnic necessari per al desenvolupament de les actuacions, com ara el seguiment del projecte. A partir de l'adjudicació, els plans es podran desenvolupar en tres anys i un any de pròrroga. En el procediment de concessió, es tindrà en compte l'impacte territorial i social del projecte, la coherència amb la millora del nucli urbà, la qualitat tècnica i viabilitat de l'actuació i l'adequació a l'escala del municipi.
Distribució dels 100 milions anuals
El Pla de Pobles preveu una inversió anual de 100 milions d'euros per al món rural. Aquest finançament està distribuït en quatre categories: 21 milions per a municipis de menys de 500 habitants, amb un ajut màxim de 500.000 euros; 25 milions d'euros per a municipis de fins a 2.000 habitants, amb una subvenció màxima d'un milió d'euros; 30 milions per a municipis d'entre 2.000 i 5.000 habitants, amb un finançament màxim de dos milions d'euros; i, finalment, 24 milions d'euros per a capitals de comarca de menys de 15.000 habitants, amb un ajut màxim per pla de sis milions d'euros. En el cas d'aquests dos últims, la subvenció màxima és del 98% i el cofinançament mínim per part del municipi del 2%.
Segons el calendari previst pel Govern, la publicació de les bases reguladores del Pla de Pobles es farà aquest mateix mes de juliol i la primera convocatòria d'ajuts serà a l'octubre. La primera llista de municipis està prevista per al desembre o gener i posteriorment s'obrirà un període d'al·legacions al febrer o març per tenir la resolució definitiva l'abril del 2027.
En el marc de l'activació del desplegament del Pla de Pobles, el secretari general adjunt d'ERC, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial i les oportunitats dels ciutadans, visquin en un municipi gran o petit. "És un horitzó de futur per als ajuntaments que vulguin millorar la vida de les poblacions que tenen menys habitants", ha dit López, tot defensant que les subvencions "canviaran la fisonomia dels pobles" i "arribaran molt ràpidament" als pobles.
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