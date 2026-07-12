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Descartat el cas sospitós de febre hemorràgica de Crimea-Congo a Catalunya

El pacient dona negatiu a les proves, es troba en bon estat de salut i continua ingressat al Clínic

Diverses persones creuen el pas de vianants davant l'Hospital Clínic.

Diverses persones creuen el pas de vianants davant l'Hospital Clínic. / ACN

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ACN

Barcelona

El Departament de Salut ha confirmat que el pacient que va ingressar divendres a l'Hospital Clínic amb simptomatologia compatible amb la febre hemorràgica de Crimea-Congo (FHCC) ha donat negatiu a les proves realitzades. L'afectat es troba en bon estat de salut i continua ingressat al Clínic per fer el diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la FHCC. Salut insisteix que aquest episodi "no representa cap perill per a la població" i detalla que la febre hemorràgica de Crimea-Congo és una malaltia vírica transmesa principalment per la picada d'una paparra o, en molt menys mesura, per contacte amb la sang o teixits d'animals infectats. No presenta símptomes en els animals infectats, però representa una amenaça per als humans.

A Espanya hi ha evidència de circulació del virus des del 2010 quan es va detectar a la província de Càceres. El 2016 es va identificar el primer cas de FHCC en humans i des de llavors hi ha hagut casos esporàdics. El darrer fa pocs dies a Salamanca, amb un home de 84 anys que ha acabat morint a l'Hospital Gómez Ulloa de Madrid. No hi ha hagut cap cas a Catalunya, encara que alguns estudis suggereixen circulació del virus en animals salvatges de zones rurals molt delimitades.

La infecció a l'ésser humà pot ser asimptomàtica fins al 90%. Entre els casos simptomàtics és comú un quadre febril inespecífic lleu. El quadre clínic típic presenta un inici amb febre brusca, cefalea, miàlgies i marejos i sovint diarrea, nàusees o vòmits i posteriorment pot causar un quadre hemorràgic que pot ser greu i fins i tot provocar la mort en un 2% a 30% dels casos.

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La malaltia no té tractament específic ni vacunes per a la seva prevenció. Es tracta d’una malaltia greu de declaració obligatòria i d’importància per a la salut pública i que necessita un maneig i aïllament en Unitats d’Alt Tractament i Aïllament (UATAN).

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